El COE Municipal asistió a familias afectadas por el fuerte temporal de viento Zonda

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través del Comité Operativo de Emergencias (COE) Municipal, desplegó un amplio operativo de asistencia y relevamiento en distintos sectores de la ciudad afectados por el intenso viento Zonda. Las tareas se realizaron de manera coordinada con los organismos provinciales de emergencia para brindar respuesta inmediata a las familias damnificadas.

Tras el fuerte temporal de viento Zonda que afectó a San Salvador de Jujuy, el Comité Operativo de Emergencias (COE) Municipal trabajó de manera articulada con las instituciones provinciales de emergencia para asistir a los vecinos, relevar los daños y contener a las familias que sufrieron las mayores consecuencias del fenómeno climático.

Los equipos municipales recorrieron distintos puntos de la ciudad, con intervenciones principalmente en los barrios Alto Comedero, Punta Diamante, San Pedrito y Belgrano, donde se registraron voladuras de techos, caída de árboles sobre viviendas y desmoronamientos de paredes que impactaron sobre estructuras domiciliarias.

La coordinadora del COE Municipal, Mirian Luz Palacio, explicó que el operativo se desarrolló desde el primer momento en coordinación con los organismos de respuesta de la provincia, priorizando la atención de las situaciones de mayor riesgo y el acompañamiento a las familias afectadas.

Asimismo, recordó que continúa vigente la alerta meteorológica, por lo que es fundamental mantener las medidas de prevención y atender las recomendaciones de los organismos oficiales.

En ese sentido, recomendó permanecer en lugares cerrados y ventilados, asegurar chapas, techos y objetos que puedan desprenderse, mantener puertas y ventanas bien cerradas y evitar circular cerca de árboles de gran porte, postes o cables. También aconsejó conducir con precaución debido a la posible presencia de polvo en suspensión y prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias, manteniéndose hidratados.

Además, pidió evitar hacer fuego al aire libre, no acampar en zonas de riesgo y no utilizar estructuras o elementos que puedan ser desplazados por el viento, como carpas o inflables.

Ante cualquier emergencia, los vecinos pueden comunicarse con el servicio de Incendios de Vegetación y Emergencias Ambientales al (388) 427-1971, al 911 (Policía y Bomberos), al 103 (Defensa Civil) o a las líneas municipales 388-4459916, 388-4231368 y 388-4238616.