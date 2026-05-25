Según una encuesta por 5to. mes consecutivo, cayó la confianza en el Gobierno nacional

En lo que va de 2026, Javier Milei no logra revertir la tendencia negativa en la Confianza en el Gobierno. 5to. mes consecutivo de desplome.

El índice de Confianza en el Gobierno (ICG) volvió a caer en mayo y acumula 5 meses seguidos de caída. Según informó la Universidad Di Tella, en mayo fue de 1,99 puntos, lo que implica una baja de 1,6% respecto de abril, y un desplome del 18,7% en la comparación interanual.

En lo que va de 2026, se acumulan cinco caídas consecutivas: enero (-2,8%), febrero (-0,6%), marzo (-3,5%), abril (-12,1%) y mayo (-1,6%). La contracción acumulada desde el fin del año pasado es de 19,2%, indicó el informe.

En la comparación con otras gestiones, en el mes 30 de la actual gestión presidencial, el nivel del ICG es similar al que obtuvo el gobierno de Mauricio Macri en el mismo momento de su mandato (2,04; -2,6%) y menor al registrado en la presidencia de Néstor Kirchner (2,42; -17,8%). En cambio, el 1,99 de este mes es superior al que se registró en el mes 30 de los mandatos de Cristina Kirchner II (1,70; +17,1%), Cristina Kirchner I (1,61; +23,6%) y Alberto Fernández (1,40; +42,0%).

Confianza en el Gobierno: El registro más bajo para Javier Milei

En el mes de mayo, tres de los cinco componentes del ICG presentaron disminuciones respecto de abril:

Capacidad desciende a 2,36 puntos (-5,6%), el nuevo mínimo de la gestión de Javier Milei. Preocupación por el interés general cae a 1,57 puntos (-2,5%) Honestidad disminuye a 2,46 puntos (-1,6%)

Los últimos dos componentes muestran los menores registros durante el 2026, destaca el informe, lo cual es todo un síntoma de los conflictos/escándalos que viene atravesando el Gobierno, con el caso Adorni como punto más relevante…

Los otros dos componentes aumentaron: Evaluación general del gobierno subió a 1,69 puntos (+3,0%) y el componente de Eficiencia alcanza 1,88 puntos (+0,5%).

«En este contexto, el promedio de la gestión Milei desciende a 2,41 puntos, su registro más bajo. Como referencia, los promedios de Macri y Fernández en el mismo tramo de sus gestiones fueron de 2,51 y 1,95, respectivamente», indica la Universidad di Tella.

Por otra parte, el informe revela que las mayores caídas del mes se concentraron entre las personas con nivel educativo primario, las mujeres, el segmento compuesto por personas de entre 30 y 49 años, entre quienes piensan que la situación económica se mantendrá igual en un año, y entre quienes creen que empeorará.

Por otro lado, se observa un aumento entre los hombres, las personas mayores de 50 años, quienes creen que la situación económica mejorará en un año y aquellos que en el último año fueron víctimas de un delito.

En el plano geográfico, el ICG presenta nuevamente su mayor valor entre quienes residen en el interior, seguidos por los habitantes de la CABA y, por último, los del GBA.