Agua Potable de Jujuy finalizó la red hídrica que beneficia al barrio 25 de Mayo de Reyes

En coincidencia con la celebración del Día de la Revolución de Mayo, Agua Potable de Jujuy S.E. concluyó con éxito una esperada obra de red de agua que optimizará de manera definitiva el servicio y la calidad de vida de numerosas familias de la zona.

En una jornada de profunda significación patria, los vecinos del barrio 25 de Mayo, ubicado en la zona de Reyes, viven una doble celebración: el aniversario de su sector y la esperada finalización y habilitación de la nueva red de agua potable. La obra, ejecutada de manera integral por Agua Potable de Jujuy S.E., representa una respuesta concreta a un anhelo histórico de la comunidad y garantiza el acceso seguro al elemento vital para todas las familias.

Durante el encuentro que selló la culminación de los trabajos, los residentes manifestaron su profundo agradecimiento a las autoridades y al personal técnico de la empresa estatal por el compromiso demostrado y la celeridad en las tareas, destacando el impacto positivo e inmediato que este logro tiene en su vida cotidiana.

El acto y recorrido técnico contó con la participación del Gerente Operativo de la empresa, Ing. Darío Vilte; el Subgerente, Ing. Mario Abregú; y el Jefe de la Unidad Operativa Capital, quienes supervisaron los detalles finales de la red y dialogaron con los beneficiarios sobre el funcionamiento del sistema hídrico. Asimismo, acompañó la jornada la diputada provincial (MC) Olga Ramos junto a la referente del barrio, Patricia Arias, sumándose al reconocimiento de este importante avance para toda la comunidad.

Con la concreción de esta obra en una fecha tan entrañable para el sentimiento nacional, Agua Potable de Jujuy S.E. reafirma su misión de llevar más salud, dignidad y desarrollo a cada rincón de la provincia, honrando los valores de unión y trabajo que fundaron nuestra Patria.

Requisitos para la conexión domiciliaria

Por otra parte, desde la empresa estatal se informa a los futuros usuarios que, para proceder a la habilitación formal de sus conexiones domiciliarias, deberán presentar la documentación correspondiente. Para dar inicio al trámite, los interesados deben dirigirse a las oficinas centrales de la empresa, ubicadas en calle Alvear Nº 941, de lunes a viernes en el horario de 07:00 a 13:30 horas.