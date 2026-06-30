Secuestraron 23 kilos de cocaína en Córdoba que llevaron en un colectivo desde Jujuy

Tras una investigación de inteligencia, la Policía Federal interceptó un colectivo proveniente de Jujuy. Hay dos mujeres detenidas.

Un impactante operativo conjunto derivó en el secuestro de 23 kilos de cocaína de máxima pureza en la Terminal de Ómnibus de la ciudad de Córdoba.

El cargamento millonario era transportado en la bodega de un colectivo de larga distancia proveniente de San Salvador de Jujuy e iba oculto en encomiendas y valijas, lo que motivó la detención inmediata de dos mujeres.

El procedimiento, desplegado en la plataforma 23 de la estación, no fue un retén casual. Según precisó el ministro de Seguridad de la provincia, Juan Pablo Quinteros, el golpe fue el resultado de una minuciosa tarea de inteligencia criminal que la División Antidrogas de la Policía Federal venía desarrollando en la ruta norte.

Los efectivos conocían de antemano el recorrido del micro y la presunta presencia de los estupefacientes en esa unidad en particular.

«Se encontraron 22 o 23 kilos de cocaína de máxima pureza de la marca Delfín. Las dos mujeres detenidas van a ser puestas a disposición de la Fiscalía Federal Número 1», señaló.

Los ladrillos de droga incautados poseían el relieve del «Delfín», un sello característico utilizado por organizaciones transnacionales para certificar la alta calidad y el origen del producto.

Tras el hallazgo inicial, los agentes continuaron abriendo el resto del equipaje en el lugar ante la sospecha de que existieran más dobles fondos o bultos remanentes.

El ministro Quinteros vinculó el éxito del operativo a la reciente cumbre del Consejo de Seguridad Interior, celebrada horas antes con sus pares provinciales y la ministra de Seguridad de la Nación.

En ese marco, el funcionario remarcó que el trabajo coordinado y el intercambio de información entre las fuerzas federales y los ministerios está resultando «realmente muy importante y muy fructífero» para bloquear los corredores de traslado de sustancias hacia el centro del país.

(Cadena 3)