Jujuy dispone de exámenes digitalizados en toda la red pública de salud

Un total de 27 establecimientos sanitarios incluidos todos los hospitales, nodos y centros de especialidades facilitan acceso a los resultados de tomografías, resonancias, radiografías, ortopantomografías, ecografías y mamografías.

El Ministerio de Salud de Jujuy informa que desde inicios del mes de junio cuenta con exámenes digitalizados en toda la red pública de salud a través del Portal de Imágenes Médicas.

De este modo, 27 establecimientos sanitarios, es decir, el total de la red hospitalaria, nodos y centros de especialidades, facilitan el acceso tanto a las personas usuarias como a los propios equipos interdisciplinarios a resultados de tomografías, resonancias, radiografías, ortopantomografías, ecografías y mamografías lo que permite mejorar de tiempos diagnósticos y generar informes, consultas e interconsultas.

La centralización de las imágenes médicas del sistema público, denominada SUPERPACS, se realizó mediante un proceso iniciado en marzo de 2025 desde la Unidad de Informática con el objetivo de fortalecer la digitalización de los servicios, uno de los ejes del Plan Estratégico de Salud II, siguiendo además la política provincial de modernización del Estado.

“Reforzando la infraestructura necesaria en materia de conectividad y tecnología y sumando la capacitación adecuada a los equipos, los hospitales tanto de capital como del interior de la provincia y demás efectores se incorporaron de manera paulatina para la disponibilidad de los resultados digitales de estudios de los servicios de diagnóstico por imágenes”, explicó el jefe de la Unidad Informática, Daniel Garabito, y remarcó que “concluido este proceso, el Portal de Imágenes Médicas dispone a la fecha de 310.573 exámenes digitalizados realizados desde marzo de 2025 en el sistema público de salud”.

La herramienta SUPERPACS cuenta con un servidor de almacenamiento ubicado físicamente en el Data Center de la provincia, ofreciendo seguridad, disponibilidad permanente y respaldo de la información sanitaria.

Toda la información sobre la digitalización de diagnóstico por imágenes de la red pública, incluido el mapa de establecimientos, direcciones y exámenes con los que cuentan se encuentran en la web https://servicios.msaludjujuy.gov.ar/imagenes/

¿Cómo acceden las personas usuarias?

Una vez que la persona se realiza el estudio requerido, se le otorga de manera impresa un código QR en el hospital, nodo o centro de especialidades posibilitando el acceso a la imagen digitalizada, escaneándolo con su teléfono móvil; también tiene la posibilidad de recibir mencionado estudio a través de un mensaje por WhatsApp o por correo electrónico.

Para acceder al historial de imágenes procesadas, incluyendo estudios realizados a partir de la vigencia de este sistema, el paciente debe registrarse con sus datos en https://visorms.msaludjujuy.gov.ar/patientportal/ para iniciar sesión como usuario.

A través del Portal de Imágenes Médicas se evita que las personas deban trasladarse hacia el establecimiento de salud para retirar resultados o solicitar nuevamente el estudio realizado, optimizando tiempos y recursos como papel u otros soportes que pueden extraviarse o dañarse, dificultando la atención. Además, los profesionales disponen de acceso al historial del paciente desde cualquier establecimiento de salud en el que se encuentren, facilitando la toma de decisión médica.