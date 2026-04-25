Se realizaron capacitaciones sobre newcom en Fraile Pintado y Libertador

Se desarrollaron jornadas de capacitación en Fraile Pintado y en Libertador General San Martín, destinadas a profesores y adultos mayores.

El Gobierno de Jujuy, a través de la Secretaría de Deportes, llevó adelante capacitaciones de newcom en el tinglado del Club Defensores de Fraile Pintado y en Libertador General San Martín, con el objetivo de fortalecer esta disciplina como una herramienta de integración, bienestar y participación activa.

La propuesta estuvo a cargo de Gonzalo Torres, director de Deporte Social e Inclusivo, quien destacó la amplia participación de profesores, entrenadores y adultos mayores de ambas localidades.

“Fueron dos jornadas muy positivas, con un importante marco de asistentes que se sumaron a la propuesta. Seguimos recorriendo distintos puntos de la provincia llevando esta herramienta que apunta a promover la práctica deportiva en nuestros adultos mayores”, expresó Torres.

El funcionario también valoró el acompañamiento de los municipios de Fraile Pintado y Libertador General San Martín, a través de sus áreas de Deportes, lo que permitió concretar las actividades.

El deporte, una política pública en todo el territorio de Jujuy

Asimismo, subrayó que estas acciones se enmarcan en los lineamientos impulsados por el gobernador Carlos Sadir y el secretario de Deportes, Luis Calvetti, con el propósito de llegar a cada rincón de Jujuy y brindar herramientas tanto a profesores como a los adultos mayores que se incorporan a la disciplina.

Durante las jornadas se abordaron contenidos vinculados a reglas de juego, estrategias y arbitraje, ofreciendo una base sólida para la práctica del newcom. Además, se brindaron recomendaciones orientadas a mejorar la calidad de vida y el estado físico, tanto en espacios deportivos como en el ámbito cotidiano.