Se llevo a cabo capacitación docente en Eco alfabetización en el NIDO de barrio Cuyaya

11 / agosto / 2025 Educación

Con el fin de impulsar una educación ambiental sólida y actualizada, docentes de toda la provincia participan del curso “El Eco de la Sabiduría”, una capacitación presencial que busca incorporar herramientas prácticas y conocimientos clave para abordar los desafíos ambientales en las aulas.

La propuesta de formación es impulsada por el equipo de profesionales y docentes de la Dirección General de Ambiente y la Dirección de Economía Circular de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, con el acompañamiento del Instituto de Educación Superior N° 5 “José Eugenio Tello” se desarrolló en el NIDO de barrio Cuyaya. El objetivo es fortalecer y actualizar los conocimientos en materia ambiental, brindando herramientas para enriquecer la enseñanza en las aulas.

Desde la Dirección General de Ambiente destacaron la amplia convocatoria, “Docentes de toda la provincia están participando activamente de esta capacitación presencial, fruto de un valioso convenio entre la Municipalidad y el I.E.S. N° 5. La respuesta ha sido muy positiva, con educadores interesados en profundizar sus saberes, incorporar herramientas vinculadas a la sostenibilidad y el cuidado del ambiente, y reafirmar el compromiso interinstitucional para promover una formación de calidad”.

El curso, de 50 horas cátedra, se desarrolla bajo la modalidad presencial y propone un abordaje integral de la educación ambiental en tiempos de crisis, fomentando una mirada crítica y proactiva sobre la protección de los recursos naturales.

