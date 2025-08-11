Diversos hechos delictivos y una persona encontrada sin vida en San Pedro

Intentos de robo, encontraron a una persona sin vida, varios detenidos, controles, forman parte del informe policial del fin de semana en San Pedro brindado desde la UR 2 de San Pedro.

Desde la Unidad Regional 2 de la Policía de la provincia con sede en la ciudad de San Pedro de Jujuy, como todos los lunes dieron a conocer como resultó los operativos implementados y la participación en diversos hechos registrados.

La agente perteneciente a la UR 2 de San Pedro de Jujuy Estefanía Moreno comentó, “ayer en horas de la tarde tomamos conocimiento que había una persona sin vida en ruta provincial 56 a la altura de la urbana, inmediatamente personal policial arribó al lugar observando que el masculino de 60 años se encontraba siendo asistido por personal de SAME quienes constataron que al llegar este masculino ya se encontraba sin signos vitales, posteriormente se efectuó el examen cadavérico estableciendo las causales del deceso como paro cardiorrespiratorio”.

Por otra parte mencionó, “el día viernes pasada las 21 horas fuimos alertados que una propietaria de un local comercial sobre calle Alberdi tenía demorado a una femenino la cual había sustraídos prendas de vestir, con lo cual inmediatamente se tomó intervención y la protagonista fue trasladada a la Seccional 9° quedando a disposición de la justicia”.

Continuó luego, “ayer cuando nuestro personal se encontraba realizando recorridos preventivos por el casco céntrico lograron divisar a un sujeto descendiendo por una reja de una iglesia evangélica ubicada en calle de Tucumán y Lavalle, por lo que inmediatamente se logró la aprehensión del mismo y al momento de efectuar una requisita se encontró en el interior de un bolso que llevaba consigo una bomba de agua que había sido sustraída de esta iglesia, por lo que se logró el recupero del bien y posterior entrega a su propietario”.

A su vez Moreno agregó, “este fin de semana como resultados de los controles anti picadas y de controles vehiculares que hemos desplegado a lo largo de la ciudad de San Pedro de Jujuy y alrededores, se han labrado un total de 13 actas contravencionales, 16 personas demoradas y 3 motocicletas secuestradas”.

Para finalizar añadió, “ayer pasada la medianoche tomamos conocimiento de un supuesto robo, a un camión cisterna de la empresa YPF y al entrevistar al conductor domiciliado en la provincia de Córdoba refirió que habrían intentado sustraer las ruedas de auxilio logrando cortar las cadenas de seguridad y posteriormente habrían emprendido a la fuga y en cuanto a lo sucedido se encuentra en investigaciones a fin de esclarecer el hecho y dar con los autores”.