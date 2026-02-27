Se levantó el paro de controladores aéreos y se normalizan los vuelos

ATEPSA suspendió las medidas de fuerza tras una mediación de la Secretaría de Trabajo. El servicio de navegación aérea vuelve a operar con normalidad en todos los aeropuertos del país.

El paro de controladores aéreos que amenazaba con provocar demoras y cancelaciones en todo el país fue finalmente suspendido tras una mediación de último momento del Gobierno nacional, lo que garantiza la normal prestación del servicio en los aeropuertos argentinos.

La decisión fue comunicada por la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA), el gremio que nuclea a los controladores aéreos, luego de nuevas negociaciones impulsadas por la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Argentina.

Desde el Ministerio de Capital Humano informaron que quedaron suspendidas las medidas de fuerza previstas para el 28 de febrero, 1 y 2 de marzo, en el marco del conflicto sindical con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA).

Vuelos garantizados durante el fin de semana

Con la suspensión de las protestas, los vuelos programados para las próximas horas y el fin de semana podrán operar con normalidad, lo que lleva tranquilidad a miles de pasajeros que tenían viajes previstos.

El conflicto se originó por reclamos salariales y condiciones laborales, y había derivado en un esquema de interrupciones que afectaba durante tres horas por día la autorización de aeronaves en tierra y la recepción de planes de vuelo, lo que en la práctica paralizaba los despegues en esas franjas horarias.

Aunque la conciliación obligatoria ya había vencido —lo que habilitaba legalmente la protesta—, la Secretaría de Trabajo logró reabrir el diálogo entre el sindicato y la empresa estatal.

Continúan las negociaciones

Como gesto para avanzar en las conversaciones, ATEPSA aceptó suspender las medidas de fuerza al menos hasta el 5 de marzo, mientras continúan las negociaciones para alcanzar un acuerdo definitivo.

Desde el Ministerio de Capital Humano señalaron que el Gobierno seguirá impulsando instancias de diálogo entre las partes, con el objetivo de garantizar la seguridad del sistema de navegación aérea y la continuidad de un servicio considerado esencial.

De esta manera, los aeropuertos de todo el país retomaron su funcionamiento habitual, luego de varios días de incertidumbre para el sector aerocomercial y los pasajeros.

(Cadena3)