Rentas extiende hasta el 15 de marzo los descuentos del Impuesto Inmobiliario 2026

La Dirección Provincial de Rentas informa que se prorrogan los beneficios y descuentos vigentes para el pago del Impuesto Inmobiliario Anual 2026, extendiéndose el plazo para acceder al pago anual anticipado con bonificaciones, hasta el 15 de marzo de 2026, con el objetivo de seguir acompañando a los contribuyentes y facilitar el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

Beneficios por el pago anual anticipado del Impuesto Inmobiliario

Quienes opten por el pago anual anticipado en el plazo señalado, podrán acceder a hasta un 30% de descuento, a partir de la suma de distintos beneficios. Los contribuyentes que tengan su inmueble al día, al 31 de diciembre de 2025, acceden a una bonificación del 10% por buen cumplimiento. Asimismo, quienes realicen el pago anual anticipado hasta el 15 de marzo del 2026 suman un 15% adicional. A estos beneficios se agrega un 5% extra para los pagos efectuados a través de medios digitales.

El trámite puede realizarse de manera digital ingresando a www.rentasjujuy.gob.ar

Asimismo, mediante la Promoción Banco Macro, quienes abonen con tarjetas de crédito de dicha entidad podrán financiar el pago en hasta 3 cuotas sin interés, a través de Click de Pago, según condiciones vigentes.

Para más información, se encuentra disponible el Centro de Atención Multicanal al 0800 555 5599, de lunes a viernes de 7:15 a 13:00 horas. Asimismo, para consultas o asistencia, está disponible el asistente virtual TuBOT las 24 horas, tanto en la web como a través de WhatsApp al 0388 340 1111.

La Dirección Provincial de Rentas reafirma su compromiso con la simplificación, la digitalización y el reconocimiento al contribuyente cumplidor.