Se eleva a Alerta Amarilla el Volcán Lascar en Chile: Y en el país, las provincias de Jujuy y Salta son las más cercanas

El Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) a través de su Observatorio Argentino de Vigilancia Volcánica (OAVV) y en conjunto con el Observatorio Volcanológico de los Andes del Sur (OVDAS) de Chile, informan que a partir del día de la fecha se aumenta el nivel de alerta técnica del Volcán Lascar a color Amarillo.

El volcán Lascar es un estratovolcán compuesto que se encuentra ubicado en la región de Antofagasta, completamente en territorio chileno, ubicándose en el puesto N° 14 del Ranking de Riesgo Volcánico del vecino país, siendo el volcán más activo del norte de Chile.

Las localidades más cercanas ubicadas en territorio argentino se encuentran en el noroeste de nuestro país en las provincias de Jujuy y Salta en un radio entre 170 – 300 km de distancia desde el volcán, encontrándose localidades como San Antonio de los Cobres y Súsques, entre otras, a aproximadamente 170 km del volcán y las capitales provinciales de Salta y San Salvador de Jujuy a casi 300 km de distancia del volcán.

El cambio de nivel de alerta técnica se encuentra asociado a cambios en los parámetros de monitoreo del volcán registrados desde comienzos del mes de febrero de 2026, los cuales evidencian una evolución en la dinámica del sistema volcánico.

Particularmente, se observaron cambios en la actividad interna y externa del sistema volcánico: un aumento en la cantidad de sismos de tipo volcano-tectónicos (VT), asociados a la fractura de roca; eventos de Largo Periodo (LP) y Tremor (TR), asociados a la dinámica de fluidos en el interior del volcán; y un evento del tipo Híbrido (HB), asociado tanto al fracturamiento de roca como a la dinámica de fluidos en el interior del sistema volcánico. Cabe destacar que el día 27 de febrero se emitió un reporte especial de actividad volcánica (REAV), donde se informó la ocurrencia de un enjambre sísmico, el cual se extendió hasta el 2 de marzo.

Además, el registro de la actividad superficial mediante cámaras permitió identificar una columna de desgasificación que superó los 1000 m sobre el nivel del cráter el día 9 de febrero. Mediante el procesamiento de imágenes satelitales fue posible detectar anomalias en la radiancia térmica y en la emisión de SO2 a la atmosfera. Por último, las imágenes satelitales de alta resolución permitieron identificar material inconsolidado en el interior del cráter.

Destacamos que estos cambios no indican una erupción inminente, sino un aumento en ciertos parámetros de monitoreo, que indican que el volcán se encuentra por sobre su nivel de base. Con el escenario actual, se descarta cualquier tipo de afectación sobre territorio argentino.

Se continuarán con las tareas de monitoreo y cooperación conjunta con el Observatorio Vulcanológico de los Andes del SUR (OVDAS) de Chile, al igual que con las autoridades locales y provinciales, y en coordinación permanente con la Agencia Federal de Emergencias (AFE), en el marco de nuestro Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (SINAGIR) y se informará ante cualquier cambio.

Para mayor información, se puede visitar el sitio web del Observatorio Argentino de Vigilancia Volcánica (OAVV) del SEGEMAR: https://oavv.segemar.gob.ar/