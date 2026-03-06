Irán publica fotos de los daños en una base militar estadounidense en Kuwait

Los medios señalaron que las Fuerzas Armadas de Irán destruyeron todos los equipos de comunicación terrestres.

Medios iraníes publicaron imágenes satelitales que revelan la destrucción de equipos de comunicación en la base militar estadounidense de Arifjan, ubicada en Kuwait.

Las fotografías difundidas muestran los daños causados por los ataques defensivos iraníes contra recursos e intereses estadounidenses en la región en medio del conflicto contra Estados Unidos e Israel iniciado el pasado sábado.

Los medios señalaron que las Fuerzas Armadas de Irán destruyeron todos los equipos de comunicación terrestres que enlazaban la base de Arifjan con el Departamento de Defensa de Estados Unidos.

En ese contexto afirmaron que al menos tres radomos, que son las cubiertas esféricas que protegen antenas de radar y equipos de comunicación sensibles, resultaron dañados o destruidos en el ataque.

(RT)