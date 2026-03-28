Se desarrolla el concurso ambiental para bandas de sikuris en la peregrinación a Punta Corral 2026

El concurso «Desafío: Peregrino, Cuido y Reciclo» fomenta la conciencia ambiental y promover buenos hábitos en la comunidad en Punta Corral.

En el marco de la tradicional peregrinación a Punta Corral, el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático y la empresa GIRSU S.E., en colaboración con los municipios de Tilcara y Tumbaya, abrieron el concurso «Desafío: Peregrino, Cuido y Reciclo» edición 2026.

La iniciativa busca fomentar la conciencia ambiental y promover buenos hábitos en la comunidad, involucrando a las bandas de sikuris que peregrinan hacia el santuario de la Virgen de Copacabana de Punta Corral.

¿Cómo participar de «Desafío: Peregrino, Cuido y Reciclo»?

Las bandas de sikuris que deseen participar deben recolectar residuos reciclables, como botellas de plástico, vidrio, cartón, nylon y aluminio, y llevarlos al punto de encuentro designado. El mínimo requerido es de 5 bolsas grandes (90x60cm) de residuos.

Las bandas que participen, competirán por instrumentos musicales nuevos, obsequiados por empresas como Exar, Ejesa, Los Tulianes, Magna y Ecoaxion, que se suman a este desafío reafirmando su compromiso con el cuidado ambiental y la economía circular.

Puntos de encuentro

– Bandas que bajen por Tumbaya: base del cerro, el día domingo 29 de marzo, desde las 16 Hs.

– Bandas que bajen por Tilcara: Calvario Municipal (antes de las 7 vueltas), día miércoles 1 de abril, desde las 13 Hs.

El concurso busca reducir el impacto ambiental de la peregrinación y promover la conciencia ambiental en la comunidad.

En 2025, la iniciativa logró recolectar 10 toneladas de residuos secos reciclables y contó con la participación de 16 bandas de sikuris.

En este marco, la empresa GIRSU S.E. también reconocerá con presentes a los peregrinos que colaboren con la limpieza de los senderos y desciendan con sus residuos hasta los puntos de encuentro mencionados.