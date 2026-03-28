Docentes universitarios anuncian paro nacional de 72 horas por reclamo salarial

Será este lunes en universidades nacionales. Reclaman recomposición salarial, mayor presupuesto y el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario.

Los docentes universitarios realizarán un paro de 72 horas a partir del lunes 30 de marzo en todas las universidades nacionales, en el marco de un plan de lucha que reclama recomposición salarial y mayor financiamiento para el sistema universitario.

La medida fue confirmada por la dirigente gremial Leticia Medina, secretaria general adjunta de ADIUC, quien sostuvo que el conflicto con el Gobierno nacional lleva ya dos años sin respuestas.

Según explicó, el sector denuncia una pérdida de más del 40% del poder adquisitivo de los salarios docentes durante ese período, además de dificultades presupuestarias que afectan el funcionamiento de las casas de estudio.

“Llevamos dos años sin respuestas del Gobierno nacional a nuestro reclamo salarial y presupuestario en las universidades nacionales”, señaló Medina a Cadena 3, al justificar la nueva medida de fuerza.

Desde el gremio también cuestionaron la falta de aplicación de la ley de financiamiento universitario aprobada por el Congreso. De acuerdo con Medina, la norma fue ratificada por el Poder Legislativo y respaldada por la Justicia, pero el Ejecutivo nacional aún no la implementa.

En ese contexto, la dirigente advirtió que la situación está generando un deterioro en el sistema universitario público. “Estamos perdiendo docentes, estamos perdiendo calidad y también la salud en el trabajo”, afirmó. Según indicó, muchos profesores e investigadores se ven obligados a buscar empleo fuera del ámbito académico para sostener sus ingresos.

El paro de 72 horas se enmarca en un conjunto de medidas que los gremios universitarios impulsarán durante las próximas semanas. Entre ellas, se prevén acciones públicas en distintas universidades del país y la organización de una nueva Marcha Federal Universitaria convocada para el 23 de abril.

Desde el sector docente sostienen que el objetivo es visibilizar el conflicto y mantener el respaldo social a la universidad pública, que en 2024 ya había protagonizado masivas movilizaciones en todo el país. (Cadena3)