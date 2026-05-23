Se constituyó el Foro Provincial por el Hábitat Digno y el Acceso a la Vivienda

El día de hoy sábado 23 de mayo de 2026, en la ciudad de San Salvador de Jujuy, quedó formalmente constituido el Foro Provincial por el Hábitat Digno y el Acceso a la Vivienda.

El acto fundacional reunió a vecinos e instituciones quienes firmaron el acta de constitución y se comprometieron colectivamente a luchar hasta lograr la aprobación de la Ley de Hábitat Digno en la Legislatura de la provincia de Jujuy.

Los firmantes se comprometieron a dar inicio al Foro Provincial, a impulsar la Ley de Hábitat Digno en todo el territorio provincial y a planificar políticas públicas en mejora de la sociedad.

El Foro nació como un espacio plural y diverso que reúne a actores de toda la sociedad jujeña.

Acompañaron este acto fundacional y firmaron el acta, vecinos de barrios populares; junto a ellos, representantes de organizaciones sociales, asociaciones civiles, sindicatos y cooperativas; también estuvieron dirigentes vecinalistas y sociales, ambientalistas, estudiantes universitarios, militantes de Derechos Humanos, educadores populares que integran una biblioteca popular, concejales de El Carmen y Palpalá, e integrantes de una brigada de salud.

La diversidad de sectores que dijeron presente refleja el carácter amplio y plural de este Foro.

La convocatoria trascendió la Capital ya que participaron personas e instituciones llegadas desde La Quiaca, Cieneguillas, Barrancas, Palpalá, El Carmen y de distintos barrios de San Salvador de Jujuy, demostrando que la problemática habitacional se da en toda la provincia.

Esta diversidad demuestra que la crisis habitacional en Jujuy es una emergencia que convoca a toda la sociedad.

Con 159 barrios populares registrados en el RENABAP, más de 64.000 familias sin vivienda, ni un terreno propio y un presupuesto provincial que apenas alcanza para construir 50 viviendas sociales, la necesidad de una ley integral ya no admite demoras.

La pandemia dejó una lección que no debería olvidarse: que el hacinamiento mata. Cuando millones de familias debieron quedarse en casa, quedó expuesta con brutalidad la desigualdad del hábitat ya que no es lo mismo el aislamiento en una vivienda digna que el encierro en una pieza sin ventilación y compartida con ocho personas. La crisis sanitaria demostró que el hábitat digno y saludable no es un lujo, es un derecho humano.

El Foro Provincial se propone incidir en las políticas públicas de hábitat, articular demandas territoriales y acompañar el proceso legislativo hasta la aprobación de la Ley de Hábitat Digno que las familias jujeñas están esperando.

Señalaron que las puertas del Foro permanecen abiertas a todos los sectores que quieran sumarse. Remarcando a la vez que el hábitat digno y saludable es un derecho. Y construirlo es tarea de todos.