Argentinos en crisis: Más del 50% aseguró vivir un momento personal crítico

Un reciente balance psicológico puso el foco en la salud mental nacional y la dificultad de acceder a un tratamiento. A su vez, redes de atención advirtieron un aumento de consultas y obstáculos para mantener la terapia.

Más de la mitad de los argentinos atraviesa una crisis psicológica vinculada a su economía o vida, de acuerdo a un reciente informe académico. En ese sentido, voces especialistas en salud mental focalizaron, en diálogo con Ámbito, que las condiciones institucionales y financieras obstaculizan el acceso a tratamientos. A su vez, denunciaron el aumento del uso de las redes sociales y la inteligencia artificial (IA).

Los datos surgieron de un último informe del Observatorio de Psicología Social Aplicada (OPSA), dependiente de la Universidad de Psicología de la UBA, con cerca de 2.200 casos analizados a lo largo de todo el país para hacer «un balance del estado psicológico de la población». Como resultado, se destacó que más de la mitad de los encuestados atraviesa una crisis económica o vital (55,74% y 52,31%, respectivamente) y que no puede acceder a un tratamiento psicológico (50,5%).

A su vez, casi la totalidad de los participantes utiliza redes sociales (97,19%) e IA (58,98%), dos factores asociados con «mayor sintomatología ansiosa y malestar emocional». Al respecto, desde la Facultad de Psicología consideran que este uso digital viene en aumento en las generaciones más jóvenes.

En paralelo, asociaciones y redes de salud mental recibieron un aumento de los pedidos de tratamiento en el último año y, a la vez, abandonos debido a urgencias económicas. A su vez, sostuvieron que estas condiciones disminuyen la posibilidad de compensar el malestar con experiencias placenteras.

La psicología de los argentinos: más malestar, más uso digital

El «Relevamiento del estado psicológico de la población argentina» del OPSA arrojó que de los 2.213 casos analizados, el 35,85% de los participantes considera que se encuentra atravesando una crisis. Al ampliar con respecto a los diversos tipos, los participantes marcaron más de una opción: así, el 55,91% señaló razones económicas (como ingresos bajos o deudas), el 52,40% mencionó razones vitales y el 36,37%, una crisis familiar.

A su vez, cerca del 70% de los encuestados negó hacer algún tratamiento y la mitad de ellos (50,05%) reconoció la necesidad de iniciar uno pero no puede pagar uno (43,44%) o se ve impedido de acceder a un horario o carece de una cobertura con sus obras sociales/prepagas (cerca del 7%).

Por último, el uso de redes sociales e IA apareció como factores asociados con una mayor sintomatología ansiosa y malestar emocional. El profesor Martín De Lellis, titular regular de la Cátedra I de Salud Pública/Salud Mental, consideró en diálogo con Ámbito que el uso de la IA con fines terapéuticos «es un hecho que se está multiplicando», con foco en las capas sociales más jóvenes, ante una falta de acceso a la atención de calidad.

Sin embargo, minimizó que esto fuera de momento «una sustitución definitiva», al considerar casos severos como la depresión, las autolesiones, duelos o conductas violentas. En esa línea, un riesgo de estas tecnologías son los «problemas de interpretación» y la imposibilidad de establecer «un vínculo de atención singular». Por último, De Lellis defendió un uso digital a la par de las terapias siempre que sea complementario y desde la responsabilidad.

De Lellis denunció que en un contexto de «grandes presiones para hacer un uso más restringido de los recursos» las diversas instituciones apelan a aplicar «barreras a su accesibilidad» y enumeró ejemplos del sistema de salud privado como los copagos, la reducción de horarios de atención, la habilitación de centros de tratamiento en lugares alejados y trámites administrativos fatigosos para autorizar prestaciones.

Por qué causas van a terapia los argentinos y qué pasa en otras vías de atención

El instituto Centro Dos se dedica a la asistencia y docencia en psicoanálisis desde 1993 y hasta el 2024 sostenía una modalidad de bono voluntario, lo que facilitó el acceso a tratamientos psicológicos. Ahora, debido a razones de subsistencia, su atención pasó a una tarifa comunitaria de $18.000.

Al ser consultada sobre cambios de las consultas en el último tiempo, su fundadora y directora Patricia Hamra detalló a Ámbito que a partir de 2025 las consultas aumentaron significativamente y enumeró afecciones como el trastorno de ansiedad, la depresión con componentes ansiosos y los ataques de pánico entre las más frecuentes.

«Observamos que muchos pacientes se encuentran medicados, pero no logran sostener los tratamientos de manera regular», amplió la directora y agregó que esto se debe «a las demoras para obtener turnos en hospitales públicos o a las dificultades económicas para acceder a la medicación psiquiátrica».

En este momento, el Centro puede brindar atención «casi inmediata» tras incorporar numerosos profesionales al plantel asistencial y así dar una respuesta más rápida. Durante el año pasado, el aumento de las consultas se vinculó a problemáticas económicas, amplió Hamra, pero en 2026 la situación se invirtió: la economía pasó a ser una causa de abandono o imposibilidad para iniciar un tratamientos.

«Si bien se contempla la posibilidad de que algunos pacientes abonen un importe menor cuando no les alcanza, durante el año en curso muchas personas han interrumpido sus tratamientos al considerar que la atención en salud mental se ha convertido en un lujo frente a otras necesidades urgentes», detalló la directora al respecto.

El psicoanalista, y director de Kaleidos Red Integral para la Salud Mental, Diego Zapata adhirió a este panorama de aumento de solicitud de ayuda y agregó otras afecciones como la tentativa de suicidio, desbordes emocionales, la dificultad para conciliar el sueño, situaciones de violencias, consumos problemáticos, juegos patológicos y dificultades en los vínculos.

«Los motivos de consulta no se pueden ver como hechos aislados, sino a la luz del contexto social y con su correspondiente interdependencia de la esfera social, ambiental, biológica y psicológica», amplió el psicoanalista y advirtió que no toda solicitud de consulta se configura en una posibilidad de tratamiento.

En el caso del ámbito público, Zapata señaló que esta demanda se contrapone «al recorte de presupuesto en recursos destinados a salud y la fatiga emocional que estalla en las instituciones y su personal». En lo privado, coincidió con De Lellis en las condiciones y disponibilidades de los servicios de prepagas y subrayó que «los honorarios referenciales hace que los profesionales tiendan a dar de baja los convenios».

El panorama económico: ¿la gota que rebasó el vaso?

Zapata, también exdirector del Colegio de Psicólogos de Córdoba hasta 2022, consideró que el aspecto económico tiene un alto impacto en la salud mental, desde la retracción salarial relativa al costo de la canasta básica y el aumento del consumo de productos básicos. Esto «resta posibilidades para las fuentes de disfrute o eventos sociales en comunidad que permitan la tramitación del malestar social».

Así, el especialista señaló a este momento de libertad de mercado como una paradoja contra las necesidades desatendidas «por endeudamientos para comprar comida, no llegar a cubrir remedios en adultos mayores, el alquiler o suprimir los servicios indispensables para vivir con dignidad».

En un sentido simbólico, el psicoanalista evaluó que «se homologa el dinero al valor de la persona, modificando el acuerdo social y transformándose en una sociedad que vive más de las influencias de las redes sociales». Una población señalada por el especialista fueron las infancias, «que sufren la soledad de padres que están todo el día trabajando o que se muestran irritables a la crianza» además de una «incertidumbre por si una profesión dará posibilidad de un proyecto de vida al alcance de lo que las redes muestran».

Diferencias en las necesidades psicológicas desde 2020

Varios especialistas y entidades señalaron que la pandemia dejó consecuencias en la psicología de la población mundial y Zapata vinculó que el Covid-19 permitía identificar en el virus a un agresor. Esto llevó a que la incertidumbre se posara en una situación social generalizada. La función del Estado por entonces «pretendía orden, protección y con un discurso que se ligaba al cuidado de la vida».

Hoy, el especialista consideró que las consultas traen un plus de «caos social, inoculado desde sectores verticalistas e influenciando abiertamente a través del desprestigio de la salud» y las condiciones de padecimiento quedan definidas «como problemas individuales, sin determinantes socioculturales».

(Ambito)