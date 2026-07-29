Se acelera el calendario electoral: Jujuy y otros gobernadores analizan votar separado de Milei

El calendario electoral 2027 ya está en marcha, y en ese sentido, los gobernadores evalúan qué les conviene en sus provincias.

El calendario político de 2027 comenzó a tomar forma y todo indica que la mayoría de las provincias volverá a despegar sus elecciones de los comicios nacionales. Luego de que el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, oficializara la convocatoria para votar el próximo 9 de mayo, otros mandatarios provinciales avanzan con la misma estrategia.

La decisión de separar las elecciones locales de la contienda presidencial no distingue colores políticos. Gobernadores oficialistas, opositores e incluso aliados de la Casa Rosada analizan ir a las urnas en fechas distintas para concentrar la discusión en la realidad de cada distrito y evitar que la campaña nacional condicione el escenario provincial.

Qué gobernadores ya tienen decidido desdoblar

Aunque Tucumán fue la primera en oficializar el cronograma, no será la única.

Entre las provincias que ya trabajan con esa posibilidad aparecen Neuquén, Mendoza, Santa Fe y Jujuy, donde los gobiernos provinciales tienen prácticamente definido que elegirán gobernador en una fecha distinta a la elección presidencial.

En Neuquén, el gobernador Rolando Figueroa buscará renovar su mandato luego de haber puesto fin a más de seis décadas de predominio del Movimiento Popular Neuquino. Si bien todavía no confirmó la fecha, desde su entorno reconocen que el desdoblamiento forma parte de la estrategia electoral.

En Mendoza, el gobernador Alfredo Cornejo también se inclina por mantener separadas las elecciones, una posibilidad contemplada por la propia legislación electoral provincial. Santa Fe, por su parte, proyecta realizar los comicios durante junio, mientras que Jujuy también tiene previsto seguir ese mismo camino.

Otras provincias aún no definieron su calendario electoral

Hay otros gobernadores que todavía evitan confirmar públicamente cuál será el esquema electoral que adoptarán. Es el caso de Córdoba y Misiones, donde sostienen que todavía falta tiempo para tomar una decisión definitiva, aunque reconocen que el escenario sigue bajo análisis. Con 22 de las 24 provincias renovando autoridades el próximo año, el mapa electoral será uno de los grandes desafíos para la organización de los comicios.

La Boleta Única suma otro elemento al debate

Uno de los argumentos que más peso ganó entre los gobernadores tiene que ver con la implementación de la Boleta Única de Papel para las elecciones nacionales. Si una provincia decide votar el mismo día utilizando un sistema electoral distinto para los cargos locales, los electores deberían enfrentarse a dos mecanismos de votación simultáneamente.

La experiencia más recordada ocurrió en la Ciudad de Buenos Aires durante las PASO de 2023, cuando convivieron dos sistemas diferentes y la jornada estuvo marcada por demoras, inconvenientes operativos y largas filas en los centros de votación. En cambio, Santiago del Estero utilizó ese esquema el año pasado sin registrar complicaciones significativas, aunque se trató de un contexto distinto.

El Gobierno busca otra estrategia

Mientras las provincias avanzan con sus propios calendarios, el Gobierno nacional continúa impulsando cambios en el sistema electoral.

Entre los objetivos del oficialismo aparecen la eliminación de las PASO y la posibilidad de coordinar las elecciones con algunos gobernadores aliados para fortalecer el desempeño electoral de La Libertad Avanza de cara a 2027. Sin embargo, el escenario que hoy predomina es otro: la mayoría de los mandatarios provinciales parece decidida a priorizar sus propias disputas locales y separar la elección de gobernador de la competencia presidencial.

Un escenario que ya se vio en 2023

La estrategia no es nueva. En las elecciones de 2023, la gran mayoría de las provincias también eligió a sus autoridades en fechas diferentes a las nacionales. Solo Buenos Aires, Catamarca, Entre Ríos y la Ciudad de Buenos Aires coincidieron con la elección presidencial, mientras que el resto organizó su propio calendario electoral a lo largo del año. Todo indica que en 2027 la historia volverá a repetirse, con un mapa electoral fragmentado y provincias que buscarán llegar a las urnas sin quedar atrapadas por la polarización de la campaña nacional.

(Urgente24)