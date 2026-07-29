Capital: Modernizan el Registro de Mascotas para promover la tenencia responsable

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy avanza en la actualización y modernización del sistema digital del Registro de Mascotas, una herramienta que permite optimizar la gestión de información sobre animales domésticos y brindar un mejor servicio a los vecinos. La nueva versión incorporará datos sobre castraciones, vacunaciones y ubicación de las mascotas registradas en todo el departamento Dr. Manuel Belgrano, con acceso ágil e inmediato.

La presentación de las nuevas funcionalidades se realizó en el Salón de los Intendentes del edificio municipal “Dr. Raúl Alfonsín”, donde se dieron a conocer las mejoras incorporadas al sistema informático con la presencia del Intendente, Raúl “Chuli” Jorge. La actualización permitirá registrar información sobre el estado sanitario de las mascotas, incluyendo esterilización, vacunación y relevamientos, generando estadísticas que facilitarán la planificación de futuras campañas de concientización y prevención.

Al respecto, la secretaria de Hacienda, Agustina Apaza, destacó el trabajo conjunto entre la Dirección de Zoonosis y la Dirección de Informática para desarrollar esta herramienta. “Existía la necesidad de que la Dirección de Zoonosis contara con información precisa, y desde la Dirección de Informática pudimos brindar una solución que, además, representa un nuevo servicio para los vecinos”, expresó.

Asimismo, señaló que la actualización “significa un paso más en la modernización de los servicios que brinda el municipio, promoviendo la tenencia responsable y permitiendo que los vecinos tengan siempre a disposición la información de sus mascotas registradas. Además, posibilita llevar un mejor control sanitario, verificar que las vacunaciones estén al día y contribuir al bienestar de toda la comunidad”.

Por su parte, el director de Informática, Carlos Vallespino, explicó que la incorporación de nuevas funcionalidades permitirá obtener información detallada sobre castraciones, vacunaciones y el registro de mascotas. “El sistema nos brindará estadísticas muy importantes, como los porcentajes de castraciones por barrio, ya que toda la información está georreferenciada. Esto nos permitirá evaluar la situación de cada sector y planificar con mayor precisión las futuras campañas de concientización sobre la importancia de la castración y la prevención de enfermedades”, indicó.

Finalmente, la directora de Zoonosis, Jimena Saez, resaltó que el sistema ya se encontraba en funcionamiento desde hace dos años, pero que las nuevas mejoras representan un avance significativo. “Ahora contamos con mucha más información y estadísticas, que es lo que más nos interesa, sobre animales castrados y vacunados. Además, mediante un mapa de calor podremos identificar las zonas donde debemos concentrar nuestros esfuerzos y fortalecer las acciones de prevención”, afirmó.

Sáenz agregó que la plataforma también ofrecerá beneficios directos para los propietarios de mascotas. “En caso de extravío o pérdida de un animal, el dueño podrá ingresar al sistema para consultar los datos de su mascota registrada, facilitando su localización y accediendo, además, a información actualizada sobre los servicios que brinda la Dirección de Zoonosis”, concluyó.