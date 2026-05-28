SATSAID: Acto de renovación de autoridades en la seccional Jujuy

El secretario general de Jujuy, Julio Severich, renovó su mandato y presentó, en una cena de camaradería, a los dirigentes que lo acompañarán hasta 2030 en la Comisión Ejecutiva.

La seccional Jujuy del SATSAID celebró, esta semana, el acto de renovación de autoridades de la Comisión Ejecutiva que tendrá mandato hasta mayo de 2030.

En una ceremonia encabezada por el secretario general Julio Severich, quien extendió su ejercicio por cuatro años más, se presentó la nueva nómina de dirigentes de la lista Azul y Blanca integrada por:

• Secretaria General Adjunta: Miriam Bejarano

• Secretario Gremial: Alfredo Cutipa

• Secretario Administrativo: Luis Alberto Batallanes

• Secretario de Finanzas: Viviana Aguirre

• Secretario de Organización: Gustavo Ríos

• Secretario de Interior: José Marcelo Benítez

• Secretario de Acción Social: Rolando Ramón Zayas

• Secretario de Turismo y Vivienda: Esteban René Cuesta

• Secretario de Capacitación: Gabriel Fabián Bermúdez

• Secretario de Higiene y Seguridad: David Manuel Flores

• Secretaria de Mujer y Familia: Luna María Britos

• Secretaria de Actas: Débora Judith Soria

En este marco, Severich agradeció el compromiso de sus compañeros que lo acompañarán en la conducción en este nuevo mandato.

Luego de que cada integrante de la conducción firmara la asunción del cargo, los dirigentes compartieron, en su sede ubicada en la Capital provincial, una cena de camaradería que incluyó un brindis y empanadas.

El SATSAID

El Sindicato Argentino de Televisión, Telecomunicaciones, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos, es el gremio que nuclea a los trabajadores de la industria de la televisión y las telecomunicaciones en Argentina.

Representa y defiende los derechos laborales de los empleados en áreas como canales de aire, productoras, sistemas de televisión por cable, satelital y servicios interactivos. Además de negociar los salarios y Convenios Colectivos de Trabajo.