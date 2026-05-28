Aerolíneas Argentinas vistió un Airbus 330-20 para el Mundial con colaboración de Adidas

Poner vuelos especiales hacia Kansas City y Dallas, ciudades donde Argentina disputará la fase de grupos del mundial, parece no ser suficiente para Aerolíneas Argentinas. Es por eso que se presentó en el Hangar 5 de Ezeiza el «El avión más argentino del mundo».

«El avión más argentino del mundo» es un diseño conmemorativo especial inspirado en la Selección Argentina de Fútbol y el capitán Leo Messi, de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La aeronave luce una intervención que incorpora el número 10 con el diseño oficial de la camiseta argentina desarrollado por Adidas en la cola del avión. También incluye la cinta de capitán aplicada sobre los motores y sobre la panza del avión, las tres estrellas que homenajean los títulos mundiales obtenidos por Argentina.

La iniciativa forma parte de una serie de acciones especiales que la compañía llevará adelante durante el Mundial de Fútbol 2026, acompañando a miles de argentinos que viajarán para seguira la Selección Nacional durante la competencia.

No es solo la facha

Durante el mundial, la aerolínea también contará con vuelos especiales hacia Kansas City y Dallas, ciudades donde Argentina disputará los encuentros antes Argelia, Austria y Jordania, correspondientes a la fase de grupos del torneo. Además, se reforzará la operación hacia Miami con vuelos diarios desde Buenos Aires, incluyendo frecuencias diurnas y nocturnas.

En los próximos días, «El avión más argentino del mundo» comenzará a operar en las rutas internacionales, llevando los colores argentinos a distintos destinos de América y Europa.

(InfoNegocios)