San Salvador de Jujuy y el Lawn Tenis Club avanzan en proyectos para potenciar el deporte

El intendente Raúl “Chuli” Jorge recibió a las autoridades del Jujuy Lawn Tenis Club junto a equipos de las Secretarías de Obras Públicas, Gobierno y Deportes para avanzar en una agenda de trabajo articulada que impulse mejoras en la infraestructura de la institución y en su integración con el Parque San Martín, consolidando una alianza entre el sector público y privado en beneficio de la comunidad.

El intendente Raúl “Chuli” Jorge encabezó un encuentro de trabajo con autoridades del Jujuy Lawn Tenis Club, acompañado por funcionarios de las Secretarías de Obras Públicas, de Gobierno y de la Dirección de Deportes, con el objetivo de fortalecer la articulación entre el Municipio y una de las instituciones deportivas más tradicionales de la ciudad, promoviendo proyectos conjuntos para mejorar su infraestructura y consolidar su integración con el entorno del Parque San Martín.

Durante el encuentro, el subsecretario de Gobierno, Rodrigo Altea, destacó la importancia del diálogo permanente con las instituciones intermedias y señaló que “desde el Municipio siempre propiciamos el trabajo conjunto con las instituciones, porque entendemos que a través del diálogo se generan mejores propuestas tanto desde el ámbito público como del privado para beneficio de los vecinos”.

En ese sentido, remarcó que el Jujuy Lawn Tenis Club “es una institución muy característica e icónica de nuestra ciudad, que viene apostando al crecimiento y a mejorar sus servicios, fortaleciendo además el vínculo entre lo público y lo privado”. Asimismo, sostuvo que todas las intervenciones que se proyecten “deben contar con el consenso y la participación de todos los actores involucrados, incluyendo a los vecinos y a las instituciones, especialmente cuando se trata de espacios compartidos como el entorno del Parque San Martín”.

Por su parte, el presidente del Jujuy Lawn Tenis Club, Federico Vallejo, explicó que la actual comisión directiva, con un año y medio de gestión, viene impulsando un proceso de modernización y fortalecimiento institucional basado en la articulación con el Estado. “Nuestro objetivo es consolidar una verdadera articulación público-privada para fortalecer una institución con una enorme trayectoria en la historia y la cultura deportiva de Jujuy. Muchos de los principales jugadores de tenis de la provincia se formaron aquí y queremos seguir siendo un espacio de desarrollo para niños, jóvenes y adultos”, expresó.

Vallejo señaló que uno de los principales desafíos es avanzar en un plan de reinversión en infraestructura que permita mejorar las instalaciones, recuperar los sectores exteriores y las veredas del club, además de ampliar los servicios para los socios. En este marco destacó el crecimiento sostenido de la matrícula y la necesidad de acompañar ese desarrollo con nuevas obras.

Finalmente, resaltó que el trabajo conjunto con el Municipio permitirá desarrollar proyectos que integren aún más al club con el Parque San Martín, aprovechando su ubicación estratégica y potenciando la práctica del tenis, una disciplina con gran crecimiento tanto a nivel nacional como internacional. “Queremos seguir fomentando la iniciación deportiva de niños y jóvenes, atraer nuevos talentos y fortalecer la institución con el acompañamiento de equipos técnicos y profesionales de distintas disciplinas que hoy trabajan junto a nuestra comisión directiva”, concluyó.