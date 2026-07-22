Luego del temporal el «Paseo de Invierno» abrirá el 23 de julio y funcionará hasta el 31 en la Plaza Ricardo Vilca

Tras su relocalización por los daños ocasionados por el fuerte temporal en el Centro Cultural Manuel Belgrano, el tradicional Paseo de Invierno finalmente abrirá sus puertas este miércoles 23 de julio en la Plaza Ricardo Vilca. La propuesta se desarrollará hasta el 31 de julio, de 11 a 21 horas, con entrada libre y gratuita, ofreciendo artesanías y productos locales para vecinos y turistas.

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy invita a la comunidad a disfrutar del Paseo de Invierno, que finalmente iniciará sus actividades el próximo 23 de julio en la Plaza Ricardo Vilca (General Alvear 1015), luego de que se resolviera su traslado como consecuencia de los inconvenientes ocasionados por el intenso temporal que afectó al Centro Cultural Manuel Belgrano, sede prevista originalmente para el evento.

La feria permanecerá abierta hasta el 31 de julio, todos los días de 11 a 21 horas, consolidándose como uno de los principales atractivos de las vacaciones de invierno en la ciudad.

Durante nueve jornadas, vecinos y visitantes podrán recorrer los distintos stands de artesanías y productos locales, donde emprendedores y artesanos jujeños exhibirán y comercializarán sus producciones, promoviendo el trabajo local y fortaleciendo el desarrollo de la economía regional.

Desde el municipio destacaron que la relocalización permite garantizar el normal desarrollo del Paseo de Invierno, priorizando la seguridad de expositores y visitantes para que la propuesta pueda concretarse en las mejores condiciones. Asimismo, agradecieron el apoyo brindado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI), el Ministerio de Cultura y Turismo de Jujuy y el Gobierno de la Provincia, instituciones que acompañan esta iniciativa impulsada por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, orientada a fortalecer la actividad de artesanos y emprendedores locales y potenciar la oferta turística y cultural de la ciudad durante el receso invernal.