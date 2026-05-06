San Salvador de Jujuy promovió una jornada de concientización sobre celiaquía

En el Cine Teatro Municipal Select se llevó a cabo una jornada de concientización sobre celiaquía, organizada por la Dirección de Salud Integral y Género, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano del municipio. La actividad se enmarcó en el programa “Salud y Calidad de Vida” y tuvo como eje principal el lema “Saber para Incluir”, con el objetivo de brindar información, promover la inclusión y visibilizar los derechos de las personas celíacas.

Durante el encuentro, la directora de Salud Integral y Género, Mónica Fernández, destacó la importancia de generar estos espacios de sensibilización, “desde la Dirección, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano, estamos realizando una jornada de sensibilización sobre celiaquía. En esta jornada, que está dentro del programa de Salud y Calidad de Vida, estamos trabajando con el tema ‘Saber Para Incluir’, teniendo en cuenta que las personas con celiaquía tienen un largo tratamiento, y que consiste concretamente en una alimentación libre de gluten”.

En ese sentido, remarcó la necesidad de construir una sociedad más informada e inclusiva, “es importante destacar que la sociedad tenga conocimiento, que es necesario que se respete esta situación, un respeto, en el sentido de conocer para la inclusión de ellos dentro de esta sociedad”. Asimismo, señaló que “hay una ley nacional que prevé una cobertura total a estas personas, como también que existan en establecimientos comerciales lugares que vendan alimentos libres de gluten, también que los restaurantes o los lugares que vendan comida, se venda estos menús libres de gluten”. Finalmente, agregó, “es por ello que seguimos trabajando desde la municipalidad para una comunidad saludable, para que se conozcan los derechos de estas personas que tienen que seguir un tratamiento de por vida”.

Por su parte, Verónica Sánchez Rojo, integrante del equipo de la Dirección, brindó una disertación centrada en la alimentación segura, “estuve disertando como nutricionista acerca de la contaminación cruzada, es importante para poder incluir a los celíacos en la parte social y en la parte gastronómica. Tener en cuenta que la gente conozca de qué se trata la contaminación cruzada y que por un mínimo de contaminante con gluten puede generar sintomatologías al celíaco”.

Además, subrayó el carácter crónico de la enfermedad, “es una enfermedad crónica, que de por vida la persona tiene que alimentarse sin gluten, por lo tanto, el resto de la sociedad es importante que nos podamos sumar a esta lucha que tiene el celíaco, de que puedan tener disponibles alimentos sin gluten y seguros”. También valoró la participación de instituciones y emprendedores, “también tenemos la parte de los stands, stand informativo, nos está acompañando al Colegio de Nutricionistas, y las emprendedoras como Celiaquina y otros productos libres de gluten para que los que están oyendo y participando del evento puedan degustar estos productos”.

En tanto, la disertante Natalia Domínguez puso el foco en el aporte científico y tecnológico, “tratamos de compartir la base de la ciencia y la tecnología, teniendo en cuenta la problemática de la celiaquía”. Asimismo, destacó un caso local de innovación, “Cauqueva es una cooperativa que está trabajando con un grupo la Facultad de Ingeniería, en el desarrollo de alimentos libres de gluten. Una de las características particular que tiene Cauqueva es que desarrolla productos libres de gluten con materia prima regional andina. Eso permite que sus productos sean certificados, y sea la única empresa jujeña que tenga una certificación libre de gluten”.

Finalmente, la licenciada en Nutrición, Ana Garriga, abordó el rol profesional en el tratamiento, “mi charla trató acerca del rol del nutricionista en el tratamiento de la enfermedad celíaca. El único tratamiento del celíaco es alimentario: la dieta libre de gluten, por lo que el rol del nutricionista es fundamental en el acompañamiento, no solamente en la alimentación, sino en acompañar todo este proceso de cambio de hábitos para poder tener una dieta libre de gluten”.

En la misma línea, explicó las dificultades que enfrentan las personas celíacas, “no es fácil porque nuestra alimentación cultural tiene mucha harina, mucho trigo, y, además, es un producto que se utiliza en la industria, en todo tipo de productos, no solamente comestibles, sino también productos de belleza, crema, shampoo, jabón, productos de limpieza. Entonces, el cambio es grande y generalmente no sólo tiene que ver únicamente con cómo cambio mi alimentación, sino dónde consigo los productos”.

La jornada contó con una importante participación de vecinos, profesionales e instituciones, consolidándose como un espacio de aprendizaje, intercambio y promoción de hábitos saludables, con el fin de avanzar hacia una comunidad más informada e inclusiva.