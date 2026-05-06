Por tareas de mantenimiento restringen el estacionamiento en calle Libertad

La Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy informó que este jueves 7 de mayo se llevará a cabo un operativo de mantenimiento en la calle Libertad, en el tramo comprendido entre Aparicio y Dr. Padilla.

Las tareas estarán a cargo de personal de la Dirección de Espacios Verdes y se desarrollarán en el horario de 6:00 a 12:00. En ese marco, se dispuso la restricción del estacionamiento vehicular en el sector mencionado, con el objetivo de facilitar el normal desarrollo de los trabajos.

Desde el área municipal se solicita a los conductores respetar la señalización dispuesta en el lugar y atender las indicaciones del personal presente, a fin de evitar inconvenientes y contribuir a la seguridad vial durante la intervención.