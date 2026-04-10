San Salvador de Jujuy lanza la “Semana de la Innovación” con actividades para todas las edades

A partir del lunes 20, en las instalaciones del “Faro del Saber” y en el Punto Digital del Centro Cultural “Jorge Cafrune”, se desarrollará la “Semana de la Innovación”, organizada por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy Durante la misma, se brindarán herramientas orientadas a la creatividad y a la mejora de procesos mediante el uso de tecnologías digitales. Para consultas sobre las inscripciones los interesados pueden comunicarse al 3884438007 desde el lunes el 13 de abril.

En este marco, la secretaria de Planificación y Ambiente, Adriana Díaz, destacó que “el 21 de abril es el Día Mundial de la Creatividad y la Innovación, designado por la ONU, y está vinculado al uso de estas herramientas para el desarrollo sostenible. La creatividad y la innovación permiten pensar de manera diferente, optimizar procesos, incorporar lo digital y mejorar las formas de trabajo. Nos interesa llegar a distintos públicos, por eso, durante esta semana, tendremos actividades para adolescentes, emprendedores y también para empleados municipales”.

or su parte, Jimena Jurado, directora de Desarrollo Económico señaló que “esta Semana de la Innovación busca que los vecinos de la ciudad puedan conocer e incorporar nuevas herramientas tecnológicas a su vida cotidiana, mejorando sus estudios, trabajos y emprendimientos”. Además, agregó que “se trata de un trabajo conjunto entre las distintas áreas vinculadas a la innovación, la gobernanza digital y el desarrollo económico, lo que permitirá que esta propuesta sea un éxito”.

Finalmente, Melisa Silva, directora de Desarrollo e Innovación expresó que “la intención es brindar un espacio de promoción y visibilización para que los vecinos conozcan nuevas herramientas tecnológicas y puedan desarrollarse tanto personal como profesionalmente”. Asimismo, adelantó que “se están organizando actividades como un torneo de deportes digitales, que combina lo virtual con lo físico, y capacitaciones en streaming, muy demandadas por jóvenes y adolescentes”.

La agenda de actividades

Lunes 20 de abril – Innovación Pública

Se realizará una charla destinada a empleados públicos de la Municipalidad bajo el tema “Agilidad en los procesos de oficina”, a cargo de la Esp. Lic. Marta Elena López, en colaboración con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Provincia de Jujuy.

La actividad tendrá lugar en el Faro del Saber, de 08:30 a 12:00 horas.

Martes 21 de abril – Transformate

Se llevarán a cabo dos encuentros dirigidos a comerciantes y emprendedores sobre “IA para tu negocio: herramientas digitales para crecer”, a cargo del CEO Juan Guzmán, con la colaboración de Neurona Comercial y Coca-Cola (programa “Impulsa tu negocio”).

El primero será en el Centro Cultural Jorge Cafrune, de 09:00 a 12:00, y el segundo en el Faro del Saber, de 15:00 a 18:00 horas.

Miércoles 22 de abril – Activa tu Talento

La jornada comenzará con una charla para estudiantes secundarios y universitarios, junto a un espacio de networking, bajo el tema “IA, tu copiloto de estudio”, a cargo de la Mgter. Nilda Lozano y el Esp. Guillermo Cámara, en colaboración con INNOA (Extensión de la Facultad de Ingeniería de la UNJu). Será en el Faro del Saber, de 09:00 a 11:00 horas.

Por la tarde, se desarrollará una capacitación en deportes electrónicos y un torneo relámpago de phygital —disciplina que combina deporte físico y electrónico—, a cargo de Luis Pérez (presidente de la Asociación Jujeña de Esports y embajador de Phygital) y Rino Paul Muro (presidente de la Fundación Jujuy Vóley), con la colaboración de Desafío Jujuy.

La actividad será en el Centro Cultural Jorge Cafrune – multiespacio “El Alto”, de 15:00 a 21:00 horas, y requiere inscripción previa por equipos.

Jueves 23 de abril – Impacto Tech

Se dictará la charla “Del barrio al futuro: juventud, inteligencia artificial y oportunidades”, a cargo del CEO Pablo Gudiño y la Dra. Belén Canavire, en colaboración con Openix. Tendrá lugar en el Centro Cultural Jorge Cafrune, de 09:00 a 12:00 horas.

Además, se brindará una capacitación en streaming que abordará operación, creación de contenidos, ventas, uso del celular y oratoria frente a cámara. Estará a cargo de Luis Pérez y Mariano Mercado Allende (coordinador de Desafío Jujuy).

Se realizará en el Faro del Saber, con cupos limitados e inscripción previa, en dos grupos: 15:00 y 17:30 horas.

Viernes 24 de abril – Laboratorio Kids

La semana cerrará con la Expo Innovación destinada a escuelas primarias, con propuestas de robótica, impresión 3D y actividades inmersivas en ciencia y tecnología, en colaboración con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Provincia de Jujuy. La exposición se desarrollará en dos sedes: en el Faro del Saber, de 08:30 a 12:00 horas, y en el Centro Cultural Jorge Cafrune, de 15:00 a 17:00 horas.