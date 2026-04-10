Fraile Pintado: Condenados por tenencia de drogas

Dos personas fueron condenadas a 4 años de prisión de ejecución efectiva por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

En el marco de una causa por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, la Justicia dictó sentencia contra los acusados Francisco Antonio Castro y Lindaura Carolina Romero, quienes fueron juzgados por hechos ocurridos en la localidad de Fraile Pintado, Departamento Ledesma.

Ambas personas fueron condenadas por ser penalmente responsables del delito de “Tenencia de estupefacientes con fines de comercialización”. Francisco Castro fue sentenciado a la pena de 4 años y 8 meses de prisión de ejecución efectiva; en tanto, Lindaura Romero a la pena de 4 años de prisión, también de ejecución efectiva.

Los jueces ordenaron el inmediato traslado de Castro al Servicio Penitenciario provincial; mientras la mujer condenada mantendrá la libertad hasta tanto quede firme la sentencia.

A tal fin, los magistrados le impusieron a Lindaura Romero el cumplimiento de obligaciones y restricciones, entre ellas mantener el domicilio fijado en la causa; someterse al cuidado de la Oficina de Control de Medidas de Coerción, Probation y Ejecución de la Pena del Ministerio Público de la Acusación.

Además, presentarse cada 10 días en la Seccional Policial Nº 40 de Fraile Pintado a fin de suscribir la planilla de comparendo; abstenerse de usar estupefacientes o de abusar de bebidas alcohólicas; prohibición de adquisición, tenencia, portación, utilización y/o empleo de cualquier tipo de armas idóneas para producir lesiones y/o daños en las personas y en las cosas; y prohibición de ausentarse de la provincia de Jujuy.

Todo ello, bajo el apercibimiento de que en caso de incumplimiento de las obligaciones impuestas se procederá a la revocación de su libertad.

El Tribunal estuvo integrado por los jueces Dres. Sergio González, quien presidió el trámite, Liliana Pellegrini y Juan Cabezas Hametti; con la asistencia del procurador Augusto Ezequiel Ruiz Díaz.

Hechos

De acuerdo a la acusación de la Fiscalía, los hechos se remontan al 8 de noviembre de 2025, alrededor de las 10:40 horas, cuando Francisco Castro y Lindaura Romero se presentaron en la Comisaría Seccional Nº 40 de la Policía de la Provincia de la ciudad de Fraile Pintado.

El hombre debía cumplir allí un trámite personal. En esos momentos ambos acusados se tornaron molestos y agresivos debiendo verse obligada la intervención del personal policial.

Castro y Romero fueron reducidos por los numerarios de la Comisaría, surgiendo que entre las prendas de ambos transportaban sustancias estupefacientes, entre ellas cocaína (pasta base) y cannabis sativa, distribuidas en numerosos envoltorios preparados para su comercialización.

Asimismo, en un procedimiento realizado en el domicilio de los acusados se secuestraron elementos vinculados a la actividad ilícita.

Las partes en el juicio

Las audiencias del juicio, que finalizó el pasado martes 7 de abril, se desarrollaron en la Sala de la Oficina de Gestión Judicial del Centro Judicial de San Pedro de Jujuy.

La acusación estuvo a cargo del agente fiscal Dr. Matías Mora García, representante del Ministerio Público de la Acusación con competencia en narcomenudeo, quien llevó adelante la investigación y sostuvo la imputación durante el proceso ante el Tribunal.

Por su parte, los enjuiciados Francisco Castro y Lindaura Romero fueron asistidos técnicamente por los Defensores Públicos Penales Dr. Lino Fernández Montini y Dra. Lina Valeria Cortez respectivamente, ambos profesionales pertenecientes al Ministerio Público de la Defensa.