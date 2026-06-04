San Salvador de Jujuy impulsa una agenda ambiental con talleres, conversatorios y propuestas sostenibles

En el marco del Día Mundial del Ambiente, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de sus áreas vinculadas a la gestión ambiental y el cambio climático, llevará adelante la jornada denominada “Por el clima ya”, una propuesta abierta a toda la comunidad que busca promover la educación ambiental, la participación ciudadana y el compromiso colectivo con el cuidado del planeta.

La actividad se realizará el próximo viernes 5 de junio, de 16 a 19 horas, en el Multiespacio Mariano Moreno, y contará con una variada agenda integrada por stands educativos, talleres, conversatorios y juegos ambientales destinados a vecinos, estudiantes, instituciones y organizaciones comprometidas con la sostenibilidad.

Las actividades comenzarán a las 16 horas con la apertura oficial y palabras de las autoridades. Posteriormente, entre las 16:30 y las 17:30 horas, se desarrollarán talleres de prácticas sostenibles, entre ellos la elaboración de macetas reutilizando yerba mate, a cargo de Mirtha Vergara, y la producción de detergentes ecológicos, propuesta coordinada por Adriana Gómez Díez.

Uno de los momentos centrales de la jornada será el conversatorio ambiental “Miradas diversas, un mismo compromiso ambiental”, previsto de 17 a 18 horas, donde representantes de organismos públicos, instituciones académicas, organizaciones ambientales y empresas compartirán experiencias y perspectivas sobre los desafíos actuales en materia de sostenibilidad y acción climática.

Participarán especialistas de la Coordinación de Cambio Climático de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy; del Instituto de Ecorregiones Andinas (INECOA) de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNJu; del Laboratorio de Limnología y Ecología Acuática; del Club de Observadores de Mariposas; del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Jujuy; del Centro de Atención de Fauna Autóctona de Jujuy (CAFAJu); además de representantes de EcoAxion S.A. y Houset Construcción Modular.

La programación continuará a las 18:30 horas con el sorteo de una propuesta de “Arte en vivo”, coordinada por Marcos Osacar de la Coordinación de Políticas Socioculturales, y culminará a las 19 horas con una lectura colectiva de deseos ambientales elaborados por los participantes.

Desde el municipio destacaron que esta iniciativa busca fortalecer la conciencia ambiental y generar espacios de encuentro e intercambio que impulsen acciones concretas frente a los desafíos del cambio climático, promoviendo hábitos sostenibles y el compromiso ciudadano con el desarrollo de una ciudad más verde, resiliente e inclusiva.