San Salvador de Jujuy honró a la Pachamama con una multitudinaria ceremonia en el Parque Xibi Xibi

En el inicio del mes de la Pachamama, el intendente Raúl “Chuli” Jorge encabezó la tradicional ceremonia de homenaje a la Madre Tierra en el Parque Xibi Xibi, donde vecinos y turistas renovaron el agradecimiento y los pedidos de prosperidad para el nuevo ciclo. En un espacio que celebra su octavo aniversario con nuevas obras de conectividad, el jefe comunal destacó la importancia de preservar las tradiciones ancestrales como parte de la identidad y el patrimonio cultural de San Salvador de Jujuy.

Durante la ceremonia, el intendente Jorge expresó su profundo respeto por la identidad de nuestra ciudad capital. “Nuestra tradición, nuestra ubicación en esta geografía, en esta latitud, en este sector de una ciudad netamente andina, con respeto a las tradiciones, nos convoca a la vocación de rendir culto a nuestra Madre Tierra”, manifestó el jefe comunal, señalando que la Pachamama es quien otorga la fuerza y la energía necesaria para continuar con la transformación de la ciudad. Para el mandatario, este acto simboliza “una unión necesaria para el país, la provincia y el municipio”.

Jorge también vinculó la celebración con el crecimiento del Parque Xibi Xibi, que recientemente cumplió ocho años y estrenó dos nuevas pasarelas peatonales. El intendente destacó que estas obras refuerzan la comunicación interna del parque, creando un microclima especial en el centro urbano. Al respecto, comentó, “estar adentro del Xibi Xibi es como estar en otro lugar, sobre todo cuando ya comienza la primavera y florecen los árboles; las pasarelas también generan estas posibilidades de vincular ambas márgenes”.

Finalmente, el intendente celebró la presencia de niños y el clima favorable que acompañó la jornada, a pesar de los pronósticos de Viento Norte. Jorge resaltó el sincretismo religioso y cultural que se vive en estos encuentros: “Se produce un particular sincretismo entre la devoción a los santos, a las religiones y también a las costumbres ancestrales como la Pachamama”. Con satisfacción, recordó que este sitio ya era utilizado por grupos tradicionalistas antes de la creación del parque, y que su gestión busca darle aún “más valor y convocatoria”.

Por su parte, la directora general de Turismo, Gabriela Canoniero, calificó la jornada como una fecha trascendental para la comunidad local. “Damos la bienvenida a agosto, mes que es como nuestro nuevo año, el año nuevo en Jujuy”, afirmó la funcionaria, destacando que incluso durante la pandemia el ritual se mantuvo vivo gracias a las copleras. Canoniero subrayó que el evento “atrae tanto a los residentes como a una gran cantidad de turistas que se encuentran alojados en los hoteles de la zona”.

En cuanto a los detalles del ritual, la directora explicó que la base de todo es el agradecimiento y el respeto, comenzando desde muy temprano con la apertura del pozo. “Los encargados de la ceremonia abren el pozo, se pide permiso o autorización de la Madre Tierra, se lo rocía con agua bendita y con alcohol y después se comienza a saumar”, detalló Canoniero sobre los pasos seguidos por las copleras. Además, mencionó que se ofrecen alimentos permitidos para pedir por el bienestar de las familias y la comunidad.

Finalmente, Canoniero hizo especial hincapié en la costumbre de la caña con ruda como paso previo a la ceremonia principal. Explicó que esta tradición busca purificar el cuerpo y las energías para el año venidero. “Tenés que comenzar el primero de agosto limpiando las energías del cuerpo bebiendo caña con ruda; es una tradición también que nosotros trajimos a este lugar; lo ideal es hacerlo antes de realizar la ceremonia de agradecimiento, en ayunas”, concluyó la directora, remarcando el simbolismo de protección y buenos augurios de los tradicionales tres tragos.