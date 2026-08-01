Salió de Jujuy: Gendarmería incautó en Tucumán más de 4 kilos de cocaína ocultos en equipaje con doble fondo

Una mujer de nacionalidad boliviana quedó detenida. El procedimiento se realizó durante un control sobre la Ruta Nacional N° 9, a la altura de Trancas.

En el marco de un operativo impulsado por el Ministerio de Seguridad Nacional para combatir el narcotráfico, la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) incautó más de 4 kilos de cocaína que eran traslados en un colectivo de larga distancia, en la provincia de Tucumán.

Personal de la Patrulla Eventual Trancas, dependiente del Escuadrón 55 “Tucumán” de Gendarmería Nacional, apostado en el kilómetro 1.358 de la Ruta Nacional N° 9 ordenó la detención de un transporte pasajeros de larga distancia, proveniente la ciudad de San Salvador de Jujuy, para su control físico y documentológico.

Los gendarmes, con el apoyo un perro antinarcóticos y de un escáner móvil, inspeccionaron las pertenencias y equipajes de los pasajeros. El perro entrenado reaccionó ante la posible presencia de estupefacientes, sobre dos valijas de una mujer, mayor de edad, de nacionalidad boliviana.

Ante este hecho y con la autorización del Juzgado Federal Interviniente, los gendarmes procedieron a la apertura manual de los dos equipajes, descubriendo que poseían dobles fondos, donde hallaron cuatro paquetes rectangulares compactos con una sustancia blanca.

Personal de la Unidad de Criminalística y Estudios Forenses «Tucumán» sometió la sustancia a las pruebas de campo Narcotest, las cuales dieron resultado positivo para de cocaína con un peso total de 4 kilos 431 gramos.

Intervino el Juzgado Federal N° 3 de Tucumán que ordenó la detención de la pasajera involucrada, en infracción a la Ley N° 23.737 de Estupefacientes.