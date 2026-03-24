San Salvador de Jujuy cierra el «Mes de la Mujer» con un encuentro cultural y participativo

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy realizará el próximo sábado 28 de marzo una jornada especial para cerrar el Mes de la Mujer, con una propuesta abierta a toda la comunidad que combinará espacios de diálogo, actividades culturales y experiencias territoriales lideradas por mujeres.

El encuentro tendrá lugar en el Multiespacio de General Arias a partir de las 17 horas y estará centrado en la participación activa de mujeres en distintos ámbitos sociales, deportivos y productivos.

Durante la jornada se desarrollarán mesas de intercambio y charlas donde mujeres referentes compartirán sus experiencias en territorio, vinculadas al trabajo comunitario, el deporte, el emprendedurismo y el fortalecimiento de los barrios, con acciones destinadas a niños, niñas y adultos mayores.

Además, la propuesta incluirá actividades culturales como música y baile, junto con la participación de emprendedoras que exhibirán y ofrecerán sus productos.

La iniciativa forma parte del cierre de las actividades desarrolladas durante el Mes de la Mujer y busca generar espacios de encuentro, escucha e intercambio que permitan visibilizar el rol de las mujeres en la comunidad y aportar ideas para futuras acciones y políticas públicas.