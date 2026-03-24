Jujuy impulsa el deporte sustentable con una nueva guía para actividades al aire libre

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy llevó adelante la presentación oficial de una Guía para la organización de eventos deportivos en ambientes naturales, una herramienta pensada para promover prácticas sostenibles y el cuidado del entorno en actividades al aire libre. Es un proyecto que se enmarca dentro de las Buenas Prácticas Ambientales que promueve el Municipio, a través de la Secretaría de Planificación y Ambiente, conjuntamente con Natural Entrenamiento y Salud y la Red de Innovación Local.

Al respecto, la secretaria de Planificación y Ambiente, Adriana Díaz, destacó, “esto es un trabajo conjunto público-privado que ha nacido de trabajar a través de la RIL, Red de Innovación Local, en un programa que se llama Programas de Innovación Local. Participamos en un concurso donde llegamos a la final, estuvimos seleccionados entre 12 equipos, en un concurso en el que participa gente de toda Latinoamérica y de África. Eso es muy importante porque tuvimos en contacto con municipios y con sedes locales de otros países”.

Asimismo, explicó el proceso de construcción de la guía, “esta guía, la comenzamos a armar con Natural Entrenamiento y Salud, que es un grupo de trail running, y hemos avanzado en estos dos años para poder así generar eventos deportivos cuidando nuestro ambiente y teniendo prácticas más sostenibles”.

En esa línea, Díaz remarcó la importancia de su accesibilidad, “muy contentos de ponerlo a disposición, estará disponible en la página web del municipio, para que todos aquellos equipos, entrenadores, etc, que lo necesiten, puedan bajarlo y hacer uso de la guía”.

Por su parte, el subsecretario de Gobierno, Rodrigo Altea, subrayó la necesidad de contar con este tipo de herramientas en el contexto actual, “una necesidad que teníamos, no olvidemos que el running, la actividad en bicicleta, la actividad al aire libre, se potencian después de la pandemia, y todas las personas que lo desarrollan tienen un claro sentimiento, hacia el medio ambiente, por lo que tener herramientas para saber cómo llevarlo adelante, cómo cuidarlo y cómo desarrollarlo, no sólo en los eventos que es donde está dirigida la guía, sino también en la práctica habitual, es muy importante”.

Además, puso en valor el trabajo conjunto que permitió concretar la propuesta, “también destacar, esto tiene que ver con un trabajo comunitario, donde intervienen distintas instituciones, distintos actores de la sociedad, pero también focalizado y llevado adelante por empleados municipales, que siempre tienen estas iniciativas y esta profesionalidad para llevarlo adelante”.

Desde el sector privado, Federico Reina, director de Natural Entrenamiento y Salud, celebró la concreción del proyecto, “hace dos años que veníamos trabajando para desarrollar esta guía, nos parecía muy importante que, a través del crecimiento que viene teniendo la actividad al aire libre en Jujuy, poder contar con una guía de este tipo”.

Finalmente, remarcó el objetivo central de la herramienta, “se trata de enseñar, educar y concientizar sobre cómo cuidar el ambiente, porque, al final de cuentas, tenemos un solo planeta, tenemos que cuidarlo, pero muchas veces no tenemos la información y las herramientas para hacerlo. Tener esta guía hoy, para mí, es un sueño que nos hayan dado la posibilidad, como grupo de entrenamiento, de participar y desarrollarla, así que muy contento. A partir de acá, solo tenemos que difundirla y empezar a ayudar a que se implemente”.

De la reunión participaron representantes de la Secretaría de Gobierno, de la Secretaría de Planificación Ambiente y de la Red de Innovación Local (RIL), quienes acompañaron la presentación de esta importante herramienta para el desarrollo sostenible del deporte en entornos naturales.