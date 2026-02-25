San Pedro: Secuestran droga y una balanza tras persecución en el mirador del barrio La Merced

Señalan que los controles preventivos en las zonas altas de los barrios están dando resultados efectivos contra el narcomenudeo.

​Durante la noche de este martes, alrededor de las 20:35 horas, efectivos de Infantería de la Unidad Regional Dos, que realizaban recorridos preventivos por el sector denominado «El Mirador» en el barrio La Merced, lograron desbaratar una presunta boca de expendio itinerante. Tras divisar a cuatro sujetos en actitud sospechosa, dos de ellos lograron darse a la fuga, mientras que el personal policial interceptó a otros dos individuos, de 23 y 18 años, quienes intentaron huir a bordo de una motocicleta.

​Al realizar el palpado de armas y la requisa correspondiente ante testigos, los uniformados descubrieron que el sujeto de 23 años ocultaba entre sus prendas una balanza gramera, 7.3 gramos de marihuana y tres envoltorios con clorhidrato de cocaína (2.9 gramos).

Ante el hallazgo, se solicitó de inmediato la intervención de la División de Narcotráfico, cuyo personal especializado realizó las pruebas de campo con reactivos químicos, confirmando la pureza de las sustancias prohibidas secuestradas en el lugar.

​Finalmente, y debido a las inclemencias climáticas, los demorados fueron trasladados en el móvil hacia la base de Narcotráfico, donde quedaron a disposición de la Justicia. El operativo culminó sin incidentes logrando quitar de las calles a un dealer.