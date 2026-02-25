Cayó «El Loco» tras robar un local de ropa en el centro, fue atrapado por el Grupo Dinámico

Un importante procedimiento del Grupo Dinámico de Prevención del Delito de la Unidad Regional 1 permitió la captura de un conocido delincuente apodado «El Loco», quien horas antes había asaltado el local de indumentaria, ubicado en calle Otero de San Salvador de Jujuy.

El malviviente ingresó al comercio tras dañar una chapa de ventilación de la vidriera, logrando sustraer una gran cantidad de prendas de fiesta, vestidos de lentejuelas y ropa de noche, botín valuado en aproximadamente $ 500.000 pesos.

La clave del operativo fue el registro de las cámaras de seguridad del local, que captaron el momento exacto del ilícito a las 04:51 am y permitieron identificar la vestimenta del ladrón.

Con estos datos y las directivas de la ayudante fiscal Dra. Miranda, las unidades Zorro 4 y Zorro 3 iniciaron un rastrillaje que culminó con la exitosa interceptación y demora del sujeto en la intersección de avenida Éxodo y calle Santa Bárbara.

Durante el procedimiento y la posterior requisa en la Seccional 1ra., la policía logró el secuestro de las prendas de vestir que el delincuente portaba al momento del robo, además de recuperar parte de lo sustraído, incluyendo pantalones jean, vestidos, remeras y una cartera. El demorado, de 27 años, con domicilio en el barrio Mariano Moreno, quedó a disposición de la Justicia, mientras que los elementos recuperados fueron vinculados a la causa penal.