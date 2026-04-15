San Pedro: Rápida acción policial tras detectar a un intruso dentro de una propiedad

Efectivos del Cuerpo de Caballería de San Pedro de Jujuy, que realizaban recorridos preventivos en cercanías del barrio Mina Puloy, detectaron y detuvieron a un sujeto que había ingresado ilegalmente a una propiedad privada.

La rápida intervención se produjo a las 10:20 horas de ayer a la altura de la ex cancha de rugby, donde el personal interceptó al sospechoso inmediatamente después de recibir el alerta sobre su presencia en el predio.

​A pesar de que las intenciones del individuo no fueron establecidas en el momento, el rápido despliegue de los uniformados permitió neutralizar cualquier posible acto delictivo derivado de la intrusión.

El sujeto fue reducido en el lugar utilizando la fuerza mínima indispensable, garantizando así la seguridad de los vecinos y la integridad del domicilio afectado.

​Tras verificar que no poseía documentación que justificara su permanencia en el sitio, el hombre fue trasladado a la Seccional 52° bajo el cargo de violación de domicilio.

Este procedimiento subraya la efectividad de la presencia constante del personal de Caballería en los distintos sectores, actuando de oficio ante cualquier irregularidad que ponga en riesgo la propiedad privada.