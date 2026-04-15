“La Semana de la Innovación”: Capacitación en innovación, tecnología y economía del conocimiento

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy, organiza “La Semana de la Innovación” a realizarse los días 20 al 24 de Abril en los Espacios “Faro del Saber” y “Jorge Cafrune”.

En esa semana se realizarán eventos en ambos turnos con la intención de brindar a la comunidad un espacio de promoción, visibilidad y demostración práctica de las acciones que impulsa el municipio en materia de innovación, tecnología y economía del conocimiento a través de actividades abiertas, colaboración con actores del sector público y privado, muestras interactivas y experiencias en vivo.

Se busca acercar a la comunidad herramientas e inspiración para potenciar el talento digital y las oportunidades de crecimiento personal y profesional.

En éste marco se detallan a continuación las actividades previstas:

Día lunes 20 de abril: Innovación Pública

Charla destinada a Empleados Públicos de la Municipalidad.

Tema: Agilidad en los Procesos de Oficina –Esp. Lic. Marta Elena López –

Colaboración con Agencia de Ciencia y Tecnología de la provincia de Jujuy

Lugar: Faro del Saber

Hs. 08:30 a 12:00

Día martes 21 de abril: Transformate

Charla destinada a comerciantes y emprendedores

Tema: IA para tu Negocio: Herramientas digitales para crecer – CEO Juan Guzmán

Colaboración con Neurona Comercial y Coca Cola “Impulsa tu negocio”

Lugar: CC Jorge Cafrune

Hs. 09:00 a 12:00

Charla destinada a comerciantes y emprendedores

Tema: IA para tu Negocio: Herramientas digitales para crecer – CEO Juan Guzmán Colaboración con Neurona Comercial y Coca Cola “Impulsa tu negocio”

Lugar: Faro del Saber

Hs. 15:00 a 18:00

Día miércoles 22 de abril: Activa tu Talento

Charla destinada a Estudiantes Secundarios y Universitarios y Espacio de Networking

Tema: IA tu copiloto de estudio – Mgter. Nilda Lozano y Esp. Guillermo Cámara

Colaboración con INNOA – Extensión de la Fac. de Ingeniería de la UNJu

Lugar: Faro del Saber

Hs. 09:00 a 11:00

Capacitación en Deportes Electrónicos y Torneo Relámpago de Phygital: Disciplina que combina deporte físico (Fútbol) y electrónico – Luis Perez (Presidente de la Asociación Jujeña de ESports y embajador de Phygital) y Rino Paul Muro (Presidente Fundación Jujuy Voley)

Colaboración con Desafío Jujuy

Requiere inscripción previa de equipos.

Lugar: CC Jorge Cafrune – Multiespacio “El Alto”

Hs. 15:00 a 21:00

Día jueves 23 de abril: Impacto Tech

Charla destinada a Jóvenes en general.

Tema: Del barrio al futuro. Juventud, Inteligencia Artificial y Oportunidades. CEO Pablo Gudiño y Dra. Belén Canavire.

Colaboración con Openix

Lugar: CC Jorge Cafrune

Hs. 09:00 a 12:00

Capacitación en Streaming

Tema: Operación de Stream, Creación de Programa, Ventas en streaming, Streaming con celular y Oratoria frente a cámara. Luis Perez (Presidente de la Asociación Jujeña de Esports y embajador de Phygital) y Mariano Mercado Allende (Coordinador de Desafío Jujuy)

Colaboración con Desafío Jujuy

Requiere Inscripción previa con cupos limitados

Lugar: Faro del Saber Hs.

Grupo 1 – 15:00 / Grupo 2 – 17:30

Día viernes 24 de abril: Laboratorio Kids

Expo Innovación para Escuelas Primarias

Tema: Muestra de Robótica, Impresión 3D, Actividades Inmersivas en Ciencia y Tecnología

Colaboración con Agencia de Ciencia y Tecnología de la provincia de Jujuy

Lugar: Faro del Saber

Hs. 08:30 a 12:00

Expo Innovación para Escuelas Primarias

Tema: Muestra de Robótica, Impresión 3D, Actividades Inmersivas en Ciencia y Tecnología

Colaboración con Agencia de Ciencia y Tecnología de la provincia de Jujuy

Lugar: CC Jorge Cafrune

Hs. 15:00 a 17:00

Invitaron a la comunidad a participar, involucrarse y conocer la oferta de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy en materia de Ciencia, Tecnología, Talento Digital y nuevas habilidades. La Innovación es una agenda que crece a pasos agigantados y abre nuevas posibilidades para estudiar, trabajar, emprender y construir una Ciudad con más oportunidades.