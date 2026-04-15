“La Semana de la Innovación”: Capacitación en innovación, tecnología y economía del conocimiento

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy, organiza “La Semana de la Innovación” a realizarse los días 20 al 24 de Abril en los Espacios “Faro del Saber” y “Jorge Cafrune”.
En esa semana se realizarán eventos en ambos turnos con la intención de brindar a la comunidad un espacio de promoción, visibilidad y demostración práctica de las acciones que impulsa el municipio en materia de innovación, tecnología y economía del conocimiento a través de actividades abiertas, colaboración con actores del sector público y privado, muestras interactivas y experiencias en vivo.
Se busca acercar a la comunidad herramientas e inspiración para potenciar el talento digital y las oportunidades de crecimiento personal y profesional.
En éste marco se detallan a continuación las actividades previstas:
Día lunes 20 de abril: Innovación Pública
Charla destinada a Empleados Públicos de la Municipalidad.
Tema: Agilidad en los Procesos de Oficina –Esp. Lic. Marta Elena López –
Colaboración con Agencia de Ciencia y Tecnología de la provincia de Jujuy
Lugar: Faro del Saber
Hs. 08:30 a 12:00
Día martes 21 de abril: Transformate
Charla destinada a comerciantes y emprendedores
Tema: IA para tu Negocio: Herramientas digitales para crecer – CEO Juan Guzmán
Colaboración con Neurona Comercial y Coca Cola “Impulsa tu negocio”
Lugar: CC Jorge Cafrune
Hs. 09:00 a 12:00
Charla destinada a comerciantes y emprendedores
Tema: IA para tu Negocio: Herramientas digitales para crecer – CEO Juan Guzmán Colaboración con Neurona Comercial y Coca Cola “Impulsa tu negocio”
Lugar: Faro del Saber
Hs. 15:00 a 18:00
Día miércoles 22 de abril: Activa tu Talento
Charla destinada a Estudiantes Secundarios y Universitarios y Espacio de Networking
Tema: IA tu copiloto de estudio – Mgter. Nilda Lozano y Esp. Guillermo Cámara
Colaboración con INNOA – Extensión de la Fac. de Ingeniería de la UNJu
Lugar: Faro del Saber
Hs. 09:00 a 11:00
Capacitación en Deportes Electrónicos y Torneo Relámpago de Phygital: Disciplina que combina deporte físico (Fútbol) y electrónico – Luis Perez (Presidente de la Asociación Jujeña de ESports y embajador de Phygital) y Rino Paul Muro (Presidente Fundación Jujuy Voley)
Colaboración con Desafío Jujuy
Requiere inscripción previa de equipos.
Lugar: CC Jorge Cafrune – Multiespacio “El Alto”
Hs. 15:00 a 21:00
Día jueves 23 de abril: Impacto Tech
Charla destinada a Jóvenes en general.
Tema: Del barrio al futuro. Juventud, Inteligencia Artificial y Oportunidades. CEO Pablo Gudiño y Dra. Belén Canavire.
Colaboración con Openix
Lugar: CC Jorge Cafrune
Hs. 09:00 a 12:00
Capacitación en Streaming
Tema: Operación de Stream, Creación de Programa, Ventas en streaming, Streaming con celular y Oratoria frente a cámara. Luis Perez (Presidente de la Asociación Jujeña de Esports y embajador de Phygital) y Mariano Mercado Allende (Coordinador de Desafío Jujuy)
Colaboración con Desafío Jujuy
Requiere Inscripción previa con cupos limitados
Lugar: Faro del Saber Hs.
Grupo 1 – 15:00 / Grupo 2 – 17:30
Día viernes 24 de abril: Laboratorio Kids
Expo Innovación para Escuelas Primarias
Tema: Muestra de Robótica, Impresión 3D, Actividades Inmersivas en Ciencia y Tecnología
Colaboración con Agencia de Ciencia y Tecnología de la provincia de Jujuy
Lugar: Faro del Saber
Hs. 08:30 a 12:00
Expo Innovación para Escuelas Primarias
Tema: Muestra de Robótica, Impresión 3D, Actividades Inmersivas en Ciencia y Tecnología
Colaboración con Agencia de Ciencia y Tecnología de la provincia de Jujuy
Lugar: CC Jorge Cafrune
Hs. 15:00 a 17:00
Invitaron a la comunidad a participar, involucrarse y conocer la oferta de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy en materia de Ciencia, Tecnología, Talento Digital y nuevas habilidades. La Innovación es una agenda que crece a pasos agigantados y abre nuevas posibilidades para estudiar, trabajar, emprender y construir una Ciudad con más oportunidades.