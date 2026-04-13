San Pedro: Operativo por picadas terminó con motos secuestradas

Durante la madrugada del domingo, un operativo en el acceso sur de San Pedro desarticuló picadas ilegales tras un alerta al 911.

Al llegar los patrulleros, varios motociclistas intentaron huir del lugar, generando un despliegue preventivo por las avenidas principales para restablecer el orden.

Tras un recorrido por avenida Perón, el Grupo de Operaciones Motorizadas interceptó a tres conductores que circulaban sin casco.

Por las maniobras peligrosas y la falta de elementos de seguridad, el personal de Contravenciones procedió al secuestro de los rodados y al labrado de las actas correspondientes.

Estas intervenciones se intensifican cada fin de semana para frenar las competencias clandestinas y proteger a los vecinos.

Se recuerda a la comunidad que respetar las normas de tránsito es fundamental para evitar tragedias en la vía pública.