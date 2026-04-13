Médicos de Cabecera del PAMI inician huelga de 72 horas por fuertes recortes salariales

Durante la medida de fuerza no se atenderá a pacientes de manera habitual. Está prevista una movilización para el miércoles próximo.

Los médicos de PAMI, la obra social de los jubilados en Argentina, comenzarán hoy una medida de fuerza de 72 horas en reclamo por recortes salariales.

Atilio Rossi, médico delegado de APPAMIA, explicó que la situación se ha vuelto crítica para el personal de primer nivel. “El médico de PAMI realmente ha llegado a una situación límite. Nos sentimos humillados y degradados en nuestro trabajo”, señaló.

Según Rossi, los profesionales carecen de días de descanso y enfrentan una carga laboral extrema, ya que son responsables de la atención de la salud de miles de jubilados.

El delegado detalló que anteriormente los médicos percibían una cápita de 945 pesos por cada 400 pacientes, mientras que ahora reciben solo 2.100 pesos mensuales, independientemente de la cantidad de consultas realizadas. “Es una situación inviable, ilógica e inhumana lo que quieren hacer con nosotros”, afirmó.

Durante la medida de fuerza, que se extenderá desde este lunes a miércoles, no se atenderá a pacientes de manera habitual. Además, está prevista una movilización para el miércoles a las 11 frente a la sede de PAMI.

Rossi advirtió que, si no hay respuestas concretas, los médicos podrían avanzar hacia un paro por tiempo indeterminado. Sin embargo, aclaró que los profesionales estarán disponibles para atender urgencias. “Todos los pacientes tienen nuestro WhatsApp y vamos a estar presentes para resolver las necesidades inmediatas”, aseguró.

El conflicto se agravó tras la implementación de una nueva modalidad de pago por parte de PAMI, que incluye reducciones salariales con efecto retroactivo al 1° de abril.

Rossi calificó la medida como de “gravedad importantísima” y señaló que otros profesionales, como los odontólogos, también se ven afectados, ya que perciben solo 370 pesos por paciente al mes.

Y concluyó: “Si esto no se reabre, desgraciadamente tendremos que ir a un paro por tiempo indeterminado”.