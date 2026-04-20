San Pedro: Intensos operativos «antipicadas» terminaron con cinco motos secuestradas

Efectivos de la Unidad Regional 2 desplegaron este fin de semana un importante operativo de seguridad vial en diversos puntos estratégicos de la ciudad de San Pedro.

La intervención tuvo como objetivo principal desalentar las picadas clandestinas y controlar las maniobras peligrosas que ponen en riesgo la integridad de los vecinos en la vía pública.

A través de puestos de controles fijos y recorridos dinámicos, el personal policial procedió a la identificación de conductores y a la verificación exhaustiva de la documentación de los rodados.

Como resultado de estas acciones, se labraron 13 actas contravencionales y se concretó el secuestro de 5 motocicletas que circulaban con graves irregularidades y participaban de actividades prohibidas.

«Estos operativos se mantendrán de forma sostenida para garantizar el orden y prevenir accidentes provocados por conductas irresponsables» afirmó el Comisario General Joaquín Carrillo actual jefe de la Policía.

Se recuerda a la comunidad que la documentación completa y el uso del casco son obligatorios para circular, evitando así las sanciones y el retiro de los vehículos de circulación.