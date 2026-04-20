Habrá celebraciones en el Vaticano en memoria del papa Francisco

Mañana martes 21 de abril, primer aniversario de la muerte del papa argentino, se rezará un rosario y una misa en la Basílica de Santa María la Mayor y se estrenará un documental en su memoria.

Se cumple este martes 21 un año desde la muerte del papa Francisco, que tuvo lugar en la Casa Santa Marta a las 7:35 de la mañana de Roma del 21 de abril de 2025. Cinco días después tuvo lugar su funeral, y sus restos mortales, según sus deseos, reposan desde entonces en la Basílica Mariana de Santa María la Mayor, que se prepara para conmemorar solemnemente el aniversario.

La Basílica romana anunció que el homenaje comenzará con el rezo del rosario a las 5 de la tarde en la Capilla Paulina, que Francisco visitó decenas de veces.

Posteriormente, en el lado derecho de la capilla, se descubrirá una placa conmemorativa para honrar el vínculo especial entre el pontífice argentino y el icono de María Salus Populi Romani.

La placa de bronce lleva una inscripción en latín de 160 caracteres en dos tamaños diferentes, que dice: «Francisco Sumo Pontífice, que se detuvo 126 veces en devota oración a los pies de la Salus Populi Romani; según su voluntad, descansa en esta Basílica Papal».

Tras el rezo del rosario, a las 18 (hora de Roma), se celebrará una misa, durante la cual se leerá un mensaje del papa León XIV, que actualmente se encuentra de viaje apostólico por África.

La celebración se proyectará en la gran pantalla situada frente a la Basílica, en la plaza de Santa María la Mayor, y se retransmitirá en directo por los medios vaticanos a través de este enlace.

Documental del Vaticano

Con motivo del aniversario, VaticanNews estrenará un documental de 26 minutos -subtitulado en italiano, inglés y español- que, a través de imágenes de archivo y secuencias simbólicas, relata el pontificado de «el Papa de la misericordia» y «el Papa de las periferias», destacando sus expresiones y gestos más emblemáticos.