San Pedro: Fortalecen acceso a la justicia y el acompañamiento integral ante violencia de género

Se desarrolló en San Pedro un trabajo articulado para fortalecer el acceso a la justicia y la asistencia a mujeres en situación de violencia de género.

En el marco de las acciones destinadas a garantizar el acceso a la justicia y fortalecer la asistencia integral a mujeres en situación de violencia, se realizó una jornada de asesoramiento y acompañamiento legal en distintas problemáticas sociales y familiares, asegurando mecanismos de articulación para una atención más accesible.

Acceso a la justicia

El Centro de Atención a Mujeres en Situación de Violencia de Santa Clara acompañó a la Defensoría Pública de San Pedro quienes, junto a la Oficina de Protección de Derechos de niñas, niños y adolescentes, OPD, y el Municipio de la ciudad de San Pedro desarrollaron una jornada de orientación jurídica fortaleciendo la articulación institucional.

La actividad contó con la presencia de la Dra. Nilda Yapura, responsable del Ministerio Público de la Defensa, quien asistió junto a su equipo de abogadas para brindar asistencia legal en diversas problemáticas sociales y familiares.

Durante el encuentro se ofreció orientación jurídica gratuita, facilitando el acceso a información y herramientas para la resolución de conflictos vinculados especialmente a situaciones que requieren intervención legal especializada.

Asimismo, se avanzó en la coordinación interinstitucional para que las usuarias del dispositivo puedan acceder de manera más ágil a turnos y asesoramiento cuando sea necesaria la intervención del Ministerio Público de la Defensa, con el objetivo de reforzar las redes de contención y respuesta en el territorio.

Desde el Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades destacó que estas acciones resultan fundamentales para acercar los servicios del Estado a la comunidad, promoviendo una atención integral, oportuna y accesible, garantizando el ejercicio de derechos y la asistencia a mujeres y personas de la diversidad en situación de vulnerabilidad.