«Flybondi» acordó suspensiones de personal mientras opera con apenas tres aviones

La empresa alcanzó un principio de acuerdo con el gremio ATAF para aplicar suspensiones rotativas con una garantía del 70% de los ingresos; busca recomponer una flota que hoy tiene a solo tres de sus 13 aeronaves en servicio.

Con apenas tres de sus 13 aviones en operación y tras semanas marcadas por nuevas cancelaciones y problemas operativos, Flybondi alcanzó un principio de acuerdo con la Asociación de Trabajadores Aeronáuticos de Flybondi (ATAF) para implementar suspensiones rotativas de personal hasta que logre recomponer su flota.

El entendimiento con el gremio, que aún debe ser homologado por la Secretaría de Trabajo, contempla suspensiones colectivas con una garantía del 70% de los ingresos para los empleados. Según señalaron las partes, también incluye otras medidas de corto plazo destinadas a sostener la operación hasta que se normalice la disponibilidad de aeronaves y puedan retomarse las negociaciones sobre otros temas pendientes, entre ellos la recomposición salarial prevista para el último trimestre del año.

La situación de la compañía se agravó en las últimas semanas. El lunes pasado llegó a operar en Aeroparque con una sola aeronave y actualmente cuenta con tres aviones activos. El objetivo de la empresa es elevar ese número a ocho en los próximos meses.

En paralelo, la firma redujo su plantilla. Según distintas fuentes del sector, hoy tendría alrededor de 1200 empleados, luego de que unos 300 trabajadores aceptaran los retiros voluntarios ofrecidos por la compañía.

La crisis también impactó en la conducción de la aerolínea. En las últimas semanas dejaron la empresa varios directivos. Entre ellos, habría presentado su renuncia Paz Lovisolo, quien había asumido como CEO en febrero pasado en reemplazo de Mauricio Sana. La gestión operativa estaría bajo la órbita de Leonel Dopazo, gerente de Operaciones.

Flybondi inició sus operaciones en la Argentina en 2018, al calor de la apertura del mercado aerocomercial impulsada durante la presidencia de Mauricio Macri.

A mediados de 2025 la compañía cambió de control accionario. El fondo Cartesian dejó de ser su principal inversor y ese lugar pasó a ocuparlo COC Global Enterprise, cuyo CEO es Leonardo Scatturice, empresario con vínculos con el gobierno de Javier Milei.

Como parte de los planes de la nueva gestión, la aerolínea anunció en diciembre pasado un programa de expansión que contemplaba la incorporación de 35 aeronaves Airbus y Boeing para aumentar su flota un 230% en los siguientes cuatro años. Sin embargo, tanto ese mes como el siguiente estuvieron marcados por un elevado número de cancelaciones, en parte debido a demoras en la llegada de aviones alquilados. En ese contexto, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) labró actas de infracción por suspensiones de vuelos sin aviso previo.

Según datos de la consultora Adventus, entre el 1° de junio de 2025 y el 31 de mayo de 2026 Flybondi canceló más de 2500 vuelos, lo que afectó a más de 350.000 pasajeros.

Solo en mayo, la puntualidad de la compañía fue del 26,64%, mientras que las cancelaciones representaron el 46,93% de los vuelos programados. En el mismo período, Aerolíneas Argentinas registró una puntualidad del 89,77% y una tasa de cancelación del 0,56%, mientras que JetSmart alcanzó una puntualidad del 90,13% y cancelaciones del 0,32%.

(La Nacion)