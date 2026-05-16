San Pedro de Jujuy será sede del Campeonato Argentino de Mountain Bike en parejas

En el circuito Tierra Brava, la Municipalidad de San Pedro de Jujuy, será anfitriona del Campeonato Argentino de mountain bike en parejas. Este domingo, desde las 10.30, largarán todas las categorías.

Organizado de manera conjunta con el Club Jujeño de Mountain Bike y con la fiscalización de la Facimo (Federación Argentina de Ciclismo de Montaña), la competencia se realizará en la modalidad XCO, con un circuito de 22 kilómetros, 460 metros de desnivel y un tiempo aproximado de 1h10’.

“Es un orgullo para nuestra ciudad albergar otra vez una competencia de nivel nacional. Vamos a tener destacados bikers y, más allá de que sea en parejas, es una carrera muy linda, divertida y para disfrutar”, contó Gabriel Rocha.

El actual concejal y encargado del predio Tierra Brava resaltó el gran trabajo de todo el equipo del circuito “para mantenerlo en las mejores condiciones. Vamos a tener más de 150 parejas de diferentes puntos del país y estamos seguros de que aquellos que vienen por primera vez se van a llevar una muy buena impresión del lugar y de la organización”, opinó.

La prueba está destinada a las categorías Elite, Sub 23, Master A, B1, B2, C1, C2, D, Juniors, Cadetes y Promocionales para caballeros; mientras que para damas competirán en Elite, Damas A, Damas B, Damas C, Mixto Elite, Mixto A, Mixto B, Mixto C, Padre e Hijo A, Padre e Hijo B, Promo Hombres y Promo Damas.

Rocha recalcó la impronta que el intendente Julio Bravo le dio al deporte en San Pedro de Jujuy. “No es casualidad que hoy tengamos la posibilidad de estas competencias. Es un trabajo que se viene desarrollando desde que asumió el doctor Bravo como jefe comunal”, opinó.

El concejal sampedreño destacó que “otra vez, a través del deporte, seguimos moviendo el turismo. Estamos en temporada baja; sin embargo, durante todo el fin de semana en nuestra ciudad van a trabajar los hoteleros y gastronómicos. Tenemos gente de todo el país que desde hace un par de días ya está aquí. Se mueve la economía y trabajan los comerciantes”, sostuvo.

Por último, ponderó el constante trabajo del Club Jujeño de Mountain Bike. “Vienen haciendo fuertes apuestas a nuestra provincia. Nosotros estamos agradecidos y contentos de poder albergar el Argentino de ciclismo de montaña, que recordemos el año pasado se hizo en San Salvador y ahora llevarlo al interior también nos da la posibilidad de visibilizar nuestras bondades naturales”, finalizó Gabriel Rocha.