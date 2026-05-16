Domingo solidario en el “23 de Agosto”

En la antesala de un invierno que ya empieza a hacerse sentir en la provincia, Gimnasia y Esgrima de Jujuy realizará este domingo, 17 de mayo, una campaña solidaria con el objetivo urgente de recolectar ropa de abrigo para quienes más lo necesitan.

Hinchas y comunidad en general están invitados a sumarse a esta movida solidaria, concebida para paliar el impacto de la temporada de bajas temperaturas, recolectando camperas, sacos, frazadas, calzado y cualquier prenda de abrigo que se encuentre en buen estado.

Para centralizar el acopio de donaciones, se dispondrán puntos de recepción estratégicos en el estadio “23 de Agosto”.

Todo lo recolectado será debidamente clasificado y donado a instituciones locales que trabajan incansablemente con personas necesitadas y en situación de extrema vulnerabilidad.