Salta sumó su primera estación con autodespacho de combustible y ofrece 9% de descuento nocturno

Desde el viernes pasado, la ciudad cuenta con una estación YPF que permite cargar nafta y gasoil sin playero. El sistema funciona de 22 a 6 y requiere el uso de la APP oficial de la petrolera. El primer antecedente en la provincia fue en Salvador Mazza.

La modalidad de autodespacho de combustible ya es una realidad en la ciudad de Salta. Desde el viernes 27 de febrero comenzó a funcionar la primera estación YPF con este sistema en la Capital provincial, ubicada en avenida Bolivia, frente al club Popeye.

El servicio está habilitado en horario nocturno, de 22 a 6, y permite a los usuarios cargar nafta o gasoil sin intervención directa de un playero. Para utilizarlo es obligatorio contar con la aplicación oficial de YPF instalada en el celular.

El procedimiento es simple: el conductor debe dirigirse al surtidor habilitado para autodespacho, ingresar a la APP YPF, seleccionar el tipo de combustible y el monto a cargar, y realizar el pago mediante código QR. Una vez confirmado, el surtidor se habilita automáticamente y el usuario dispone de cuatro minutos para iniciar la carga.

Además de la practicidad, el sistema ofrece un beneficio económico. Durante la franja nocturna se aplica un descuento total del 9%, compuesto por un 6% general que YPF otorga en ese horario y un 3% adicional por utilizar el autodespacho a través de la aplicación.

La implementación fue posible tras cumplir con los requisitos técnicos y de seguridad aprobados por la Secretaría de Energía de la Nación. El autodespacho fue autorizado a nivel nacional mediante el decreto 46/2025 y su adopción es optativa para cada estación, pudiendo aplicarse de forma total o parcial.

En la provincia, la modalidad ya había sido estrenada a comienzos de enero en una estación de servicio YPF de Salvador Mazza, donde solo una de las islas opera bajo este esquema, mientras que el resto continúa con atención tradicional.

Con esta incorporación en la Capital, Salta se suma a una tendencia que combina tecnología, autonomía para el usuario y descuentos, marcando un cambio en la experiencia de carga de combustible en la provincia.

