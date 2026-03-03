Clima en San Salvador de Jujuy: Pronóstico del tiempo para hoy martes 3 de marzo

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 3 de marzo, la temperatura rondará entre los 20 y 26 grados.

El pronóstico del tiempo para la ciudad Capital de Jujuy, indica que hoy 3 de marzo el cielo estará con tormentas aisladas por la mañana y la temperatura rondará entre los 25 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad presenta una probabilidad de lluvia de entre 10 y 40 por ciento, y los vientos del Sur correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora.

La humedad estaría en el 50 por ciento y la visibilidad sería regular.

Pronóstico para la tarde y la noche

El parte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas fuertes y los vientos del sector Sur tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h.

La temperatura pronosticada sería de 26 grados.

A la noche, el clima rondará los 21 grados, mientras que los vientos serán del Sur a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 70 y 100 por ciento para esta franja del día.