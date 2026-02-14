Salta: Detectan 61 kilos de cocaína y armas de fuego durante un patrullaje rural

Tras ser alertados por ciudadanos que huían ante las señales de alto de los gendarmes, las tareas de rastrillaje resultaron en el decomiso del estupefaciente y la detención de dos personas.

Efectivos de la Sección “Núcleo”, dependiente del Escuadrón 52 “Tartagal”, realizaban tareas de patrullaje motorizado por la Ruta Provincial N° 140, en una zona rural.

Al circular por un camino denominado “Porcelana”, el personal de la Fuerza visualizó huellas de varias personas y ramas quebradas, lo cual llamó su atención.

En consecuencia, iniciaron un seguimiento, divisando a cinco personas, quienes se desplazaban individualmente y emprendieron una rápida huida, al recibir la voz de “Alto, Gendarmería” por parte de los funcionarios.

Seguidamente, se logró aprehender a un ciudadano menor de edad, de nacionalidad boliviana, quien transportaba una mochila y una pechera táctica, portando un arma con municiones listas para su uso.

Ante este hecho, los gendarmes solicitaron apoyo a los integrantes de las Secciones “Embarcación” y “Senda Hachada”. Como resultado del rastrillaje, el personal halló otras cuatro mochilas y tres pecheras tácticas, conteniendo cada una de ellas un arma con sus respectivas municiones.

Profundizando la requisa, se contabilizó un total de 58 paquetes rectangulares similares a los utilizados para el transporte de estupefacientes, cuatro pistolas marca Bersa, calibre 9 MM, modelo Thunder 9 y 28 municiones.

Tras ser trasladados al asiento del Núcleo de Unidad, personal de Criminalística y Estudios Forenses sometieron a una prueba de Narcotest, dando como resultado positivo para cocaína con un peso total de 61 kilos 005 gramos.

Del antecedente informado por la División Antecedentes de Armas de las pistolas incautadas, surge que una de las mismas posee solicitud de secuestro vigente desde julio de 2016.

Continuando con tareas de rastrillaje sobre los caminos aledaños y el perímetro donde se realizó el procedimiento, los uniformados lograron identificar a un ciudadano, quien se encontraba desorientado.

Intervino la Fiscalía Federal Descentralizada de Tartagal, ordenando la detención de ambos involucrados y el secuestro del estupefaciente, como así también del armamento hallado y otros elementos de interés para la causa, en el marco de las Leyes 23.737 (Estupefacientes), 20.429 (Armas y explosivos) y Artículo 189 BIS del Código Penal Argentino.

(argentina.gob.ar)