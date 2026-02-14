Fuerte crítica de Zelenski a Putin: “Es un esclavo de la guerra y no lleva una vida normal»

El presidente ucraniano disertó este sábado en la Conferencia de Seguridad de Múnich.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, arremetió este sábado en la Conferencia de Seguridad de Múnich contra su par de Rusia, Vladímir Putin, al calificarlo de “esclavo de la guerra”.

Zelenski consideró que “nadie en Ucrania cree que” Putin “vaya a dejar a nuestra gente tranquila, y tampoco dejará tranquilas a otras naciones europeas, porque no puede prescindir de la idea de la guerra”, según informó el sitio DW.

En este sentido, el ucraniano agregó que el líder del Kremlin “pueda verse como un zar, pero en realidad es un esclavo de la guerra”, a la vez que sostuvo: “No lleva una vida normal”.

Por su parte, advirtió que “la mayoría de los ataques aéreos” son realizados contra las centrales eléctricas, motivo por el que “no queda una sola” estructura de energía en ese país.

Una nueva ronda de negociaciones se llevará a cabo el 17 y 18 de febrero entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos.

#AgenciaNA