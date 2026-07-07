Sadir reunió a intendentes y comisionados de la Puna para coordinar obras y proyectos prioritarios

El gobernador encabezó en La Quiaca una reunión de trabajo con el intendente Dante Velázquez y 8 comisionados municipales de localidades puneñas para abordar proyectos, obras y las principales necesidades de cada comunidad.

El gobernador Carlos Sadir encabezó en la ciudad de La Quiaca una reunión de trabajo con el intendente Dante Velázquez y comisionados municipales de distintas localidades de la Puna, con el objetivo de analizar las necesidades de cada comunidad, avanzar en proyectos estratégicos y coordinar acciones conjuntas entre la Provincia y los gobiernos locales.

Del encuentro participaron los comisionados municipales Abel Santos (Cieneguillas); Luis Condori (Yavi); Fernando Ariel Cussi (Puesto del Marqués); Héctor Martiarena (Pumahuasi); Federico Vargas (El Cóndor); Rubén Armella (Barrios); Jaquelin Llampa (Minas Pirquitas) y Víctor Vilte (Cangrejillos). También estuvieron presentes el ministro de Infraestructura, Carlos Stanic; el secretario de Ordenamiento Territorial y Hábitat, Eduardo Cazón; el presidente del Directorio de Agua Potable, Juan Carlos García; y el vocal de la empresa estatal, Luis Jure.

Durante la jornada se abordaron las principales demandas de cada localidad, con eje en infraestructura, provisión de agua, ordenamiento territorial, salud, educación, seguridad y el desarrollo de obras prioritarias para la región.

Gestión cercana al territorio

Al término del encuentro, Sadir destacó la importancia de mantener una gestión cercana al territorio y remarcó el valor del diálogo directo con los gobiernos locales. En ese sentido, explicó que la reunión permitió conocer de primera mano la realidad de cada comunidad, intercambiar propuestas y avanzar en una agenda de trabajo articulada entre la Provincia y los municipios.

Asimismo, sostuvo que el Gobierno provincial mantiene el compromiso de recorrer el territorio para escuchar a las autoridades locales, fortalecer la planificación conjunta y dar continuidad a los proyectos que beneficien a las comunidades puneñas.

Por su parte, el intendente de La Quiaca, Dante Velázquez, calificó la jornada como un hecho significativo para la región al señalar que permitió un intercambio técnico entre las distintas áreas del Gobierno provincial y los municipios, con el propósito de evaluar proyectos, definir prioridades y establecer mecanismos de seguimiento.

Además, destacó la importancia de consolidar una agenda basada en el trabajo conjunto, por encima de las diferencias políticas, para impulsar el desarrollo de la Puna. En ese marco, remarcó el potencial estratégico de la región, la necesidad de continuar fortaleciendo la infraestructura y los servicios esenciales, y la importancia de planificar políticas públicas que acompañen el crecimiento futuro de las comunidades.

Diálogo directo

En representación de los comisionados municipales, Víctor Vilte, presidente de la Comisión Municipal de Cangrejillos, valoró la posibilidad de mantener un diálogo directo con el gobernador y los funcionarios provinciales, al considerar que permitió exponer las necesidades de cada localidad y avanzar en respuestas concretas a las demandas planteadas.

El encuentro reafirmó la decisión del Gobierno de Jujuy de profundizar el trabajo articulado con los municipios y comisiones municipales, promoviendo una gestión territorial que permita planificar y ejecutar políticas públicas acordes a las necesidades de cada región de la provincia.