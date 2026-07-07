Jujuy dio la bienvenida a los primeros turistas de la «Temporada de Invierno 2026»

La provincia de Jujuy dio inicio a la temporada turística de invierno con la recepción de los primeros turistas en el aeropuerto. Las autoridades proyectan alta ocupación hotelera.

En el aeropuerto «Horacio Guzmán» y con una propuesta artística que conjugó música, danza y cultura, la provincia de Jujuy recibió, en el inicio de la Temporada de Invierno, a los primeros turistas provenientes de Córdoba, quienes “van a poder disfrutar de las nuevas ofertas que tenemos en la provincia, como el Centro Cultural Lola Mora, el Tren Solar y la Ruta del Vino”, explicó el ministro de Cultura y Turismo, Federico Posadas.

El funcionario destacó la fuerte política provincial destinada a la promoción del turismo, a partir de la cual “hoy Jujuy está entre los cinco destinos elegidos a nivel nacional y con mayor reserva del norte argentino”, explicando además que tanto el turismo nacional como el internacional elige la provincia también a lo largo de todo el año.

Posadas hizo énfasis en el aumento de la conectividad aérea y frecuencia de vuelos que tienen como destino a Jujuy, ratificando en este sentido el valor de “continuar trabajando para romper la estacionalidad de temporada”, remarcado la importancia del turismo como “gran mecanismo que mueve no solo la economía hotelera y gastronómica, sino también todas las actividades relacionadas al rubro”.

Expectativas positivas

A su turno, el secretario de Turismo, Diego Valdecantos, ponderó el aumento del pernocte en San Salvador, lo cual “es una muestra de la seriedad del trabajo de promoción y desarrollo de actividades que invitan a elegirnos como destino”.

Valdecantos auguró grandes expectativas de reservas de plazas hoteleras, con un índice superior al 70%, considerando que “la temporada recién está iniciando y Buenos Aires inicia su receso invernal la segunda quincena de julio”, por lo que “estamos convencidos que vamos a superar ampliamente los números del 2025”.