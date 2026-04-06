Sadir recorrió el nodo de la Red Educativa Provincial que brinda cobertura al 95% de Jujuy

El gobernador indicó que durante este semestre se alcanzará el 100% de conectividad en todas las escuelas públicas de Jujuy.

El gobernador Carlos Sadir visitó a la Escuela N° 236 de Perico, Institución clave que funciona como nodo tecnológico de la Red Educativa Provincial. También recorrió el Centro de Datos, oportunidad en la destacó la amplia cobertura territorial de la red que “ya alcanza más del 95% de conectividad en todo el territorio”, explicó.

El mandatario destacó que “este semestre se alcanzará el 100% de conectividad en todas las escuelas públicas”, en base a “una infraestructura diseñada para eliminar todas las barreras geográficas y garantizar conexión en todo el territorio”, sostuvo.

Sadir hizo especial énfasis en el sistema de monitoreo que brinda el Centro de Datos, el cual “permite evaluar permanentemente la conectividad en cada una de las escuelas, detectar fallas al instante y asegurar que ninguna se quede sin servicio”, además de optimizar el uso eficiente de datos y realizar un control en tiempo real de los contenidos a los cuales se puede acceder.

Ampliar la conectividad en Jujuy

El gobernador anticipó que el próximo paso es sumar a Seguridad y Salud al sistema de conectividad, permitiendo de este modo “un trabajo articulado y monitoreo con respuesta inmediata ante alguna situación que así lo determine”.

Finalmente, subrayó que “esta Red nos permite conectividad, y a partir del uso de tecnología de punta, acortar la brecha digital y potenciar el aprendizaje de nuestros estudiantes”.

Acompañaron al mandatario, la ministra de Educación, Daniela Teseira; el secretario de Seguridad, Carlos Gil Urquiola; la titular de SAPEM Jujuy Digital, Valeria Mendoza, y equipo técnico de las respectivas instituciones.